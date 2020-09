Segundo informe del gobierno de AMLO; entre la pandemia y los resultados

El Segundo informe de AMLO del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dos años de la llegada a la presidencia en la llamada "Cuarta Transformación". Estos son algunos datos y análisis de expertos previo al informe.

Andrés Manuel López Obrador, presentará este martes su segundo informe de Gobierno, en un año marcado por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, laboral y sanitaria que dejó.

TE PUEDE INTERESAR: INE baja spot de AMLO por citar al Papa Francisco



La economía, el peso, el combate a la inseguridad, inflación y el empleo: estos son los datos en el segundo año de López Obrador que fue marcado por la pandemia de COVID-19.

¿Cómo será el Segundo informe de Gobierno de AMLO?

El informe se realizará a las 9 de la mañana en el Patio de Honor de Palacio Nacional, con la presencia de 70 invitados para respetar las medidas de Sana Distancia.

TE PUEDE INTERESAR: La cuarta transformación va; AMLO

Entre los 70 invitados habrá integrantes del sector obrero; representantes indígenas y empresariales, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras López.

El informe será transmitido en redes sociales del gobierno y refirió que será breve. En W Radio se realizará la transmisión del informe presidencial.

Entre los temas que hablará serán los avances del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, los grandes proyectos del gobierno. Así como la atención a la pandemia por el nuevo coronavirus, el combate a la corrupción, la educación y la economía.

ANÁLISIS DE EXPERTOS EN W RADIO:

La caída de la economía:

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional sufrió una contracción anual en 2019 por primera vez en 10 años. Durante el segundo trimestre del año, la economía mexicana se contrajo 18.9% anual, su caída más profunda desde 1994.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Banxico su rango de caída del PIB para 2020



Recientemente, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera señaló que en 202O se terminarán "Los guardaditos" con los que cuenta la economía de México, lo que presentará un escenario complicado.

Los casi dos meses y medio de confinamiento por la pandemia de COVID-19 también provocó la pérdida de empleos, sin embargo, a pesar de la petición del sector empresarial para apoyar a las PyMes no hubo un apoyo para resistir la pandemia.

PUEDES LEER: En México hay 3 millones 833 mil mujeres jóvenes sin trabajo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Se han perdido más de 12 millones de empleos no un millón como dice el IMSS

TE PUEDE INTERESAR: Recordamos crisis de desempleo del 94 en comparación con la actual

2019 representó para el Gobierno de López Obrador el año con la menor cantidad de empleos formales creados en México en una década.

INSEGURIDAD Y MILITARIZACIÓN

"Estamos peor que como estábamos en materia de seguridad y justicia, en estos dos años no ha habido resultados", afirmó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, en Así el Weso.

PUEDES LEER: Estamos peor en seguridad y justicia, AMLO no ha cumplido: Morera

"No hay respuestas después del video de la Defensa, a 72 horas no tenemos respuesta del caso ni avances, queda claro que mi hijo es inocente", afirma el señor Héctor Garza, padre de Arturo Garza, quien fuera secuestrado y asesinado en Nuevo Laredo.

TE PUEDE INTERESAR: A 72 horas del video de la Defensa no hay avances: padre de Arturo Garza

MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

El divulgador de ciencia Pere Estupinyà habla de la gravedad de las declaraciones de la ex ministra Sánchez Cordero:“Es un claro ejemplo de ignorancia científica, hay gente que sabe de algunas cosas, pero no de ciencia. Esta persona estaba equivocada, pero que después no sea capaz de escuchar a la comunidad científica, que no rectifique, es un síntoma de arrogancia y de no ser una persona capacitada de tomar buenas decisiones, porque alguien que toma buenas decisiones es quien evalúa bien la información”.

TE PUEDE INTERESAR: Las gotitas de Olga Sánchez Cordero y el peligro de las pseudociencias

"México, Brasil y Estado Unidos fueron deficientes al observar medidas de contención de contagios y en particular a México le faltó el mensaje a la población y un mayor número de test", así lo señaló el doctor Óscar Cingolani, Profesor de Medicina en la Universidad Johns Hopkins.

TE RECOMENDAMOS: México no tomó medidas óptimas contra contagios: Doctor Cingolani



ATENCIÓN A FEMINICIDIOS



El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, celebró la propuesta legislativa para homologar a nivel nacional el delito de feminicidio.

PUEDES LEER: Propone Gertz investigar como feminicidio toda muerte violenta de mujeres

Nadine Gasman, en Así e Weso señaló que el recorte importante de 75% en el presupuesto de operación en Inmujeres no limita la atención del feminicidio, la violencia contra las mujeres y promover la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que tendrán que hacer lo sustantivo de manera más creativa.

TE PUEDE INTERESAR: No se desmantela la política de igualdad y protección a las mujeres: Gasman

No hay una propuesta de política integral en contra de feminicidios y por el contrario hay un retroceso en atención a la violencia como el seguimiento a las alertas de violencia de género, a nivel municipal, estatal y federal; ya que hay municipios que no contemplan en su mandato la atención a la violencia dentro de sus políticas públicas. Así lo señaló la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), Ana Pérez Garrido en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

PUEDES LEER: Feminicidio sigue creciendo con 11 víctimas diarias en promedio