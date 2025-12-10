Pensión IMSS 2026: ¿Cuándo cae el primer pago del año para los derechohabientes? Estos son todos los detalles

Si eres pensionado del Instuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es momento de revisar el calendario para el inicio del 2026. Los pagos son el soporte vital de millones de familias y saber exactamente cuándo y cómo se recibirá el primer depósito del año es información fundamental.

Como es costumbre, el IMSS realiza los depósitos de la pensión de forma mensual, y siguiendo un calendario riguroso, generalmente el primer día hábil de cada mes. Así que te contamos cuándo se tiene previsto el pago de enero 2026 de la Pensión IMSS.

¿Cuándo llega el primer pago de la Pensión IMSS 2026?

El primero pago de la pensión IMSS enero 2026 se realzaría el 1 de enero, sin embargo, al ser feriado, se hará el primer día hábil del mes, por lo que en su mayoría se debería estar reflejando el 2 de enero de 2026.

¿Hay cambios en el pago de los pensionados con la Ley 73 o 97?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, si el derechohabiente está registrado con algunas de estas leyes, el calendario y la fecha de depósito son los mismo. Lo único que cambia es la forma del cálculo y el monto, pero a todos les llegaría el pago de la pensión IMSS enero 2026 el 2 de enero a más tardar.

Ahora bien, en dado caso de que éste no se vea reflejado en tus cuentas, el IMSS recomienda comunicarse a su línea de atención o acudir a la ventanilla de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente para aclarar cualquier caso que pueda surgir.