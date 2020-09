La iniciativa privada, advirtió que si existen elementos en contra de exfuncionarios de cualquier nivel, incluyendo a ex presidentes que apunten a que incurrieron en irregularidades y estos no se presentan ante las instancias correspondientes, como la Fiscalía General de la nación, las actuales autoridades se pueden convertir en cómplices de esos hechos por encubrimiento, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gustavo de Hoyos Walter quien agregó dijo que la ley debe aplicarse en todo momento.

“Si existe cualquier indicio, evidencia, de que algún funcionario público incluyendo a un ex presidente de la República, hubiese incurrido en alguna circunstancia que amerita una investigación administrativa o de carácter penal, la que tiene que actuar sin demora, sin esperar ningún aval político es la fiscalía general, si tiene algún elemento y no se está procediendo, se está incurriendo en una negligencia y eventualmente hasta en una responsabilidad. Si el presidente tiene evidencia de alguno, para no incurrir en un encubrimiento, tendría que presentar la denuncia correspondiente”, considerò el lìder de los patrones en Mèxico.

En ese sentido Gustavo de Hoyos exigió dejar de lado los temas políticos y de opinión pública por lo que demandó que si existen las evidencias se presenten ante las instancias correspondientes y en su caso actuar en consecuencia .

En otro tema, el líder patronal, ante los señalamientos que hizo el Secretario de Hacienda Arturo Herrera de que ya se acabaron los “guardaditos” del gobierno para enfrentar eventuales crisis, reiteró que el gobierno de López Obrador no administró adecuadamente los recursos y es momento de que se ponga un freno a ello.

“Este gobierno ha gastado de más en los programas sociales, se ha acabado las reservas de única vez que existían, prácticamente de todos los fondos que se fueron conformando en las pasadas 3 administraciones y es evidente que tiene que ene este tipo de gasto recurrente, ponerse un freno, para no incurrir en un desequilibrio del flujo de las finanzas pública”, reprochò el presidente dela Coparmex.

Desde el organismo se señaló que coinciden en aceptar que se recurra hasta al 15 por ciento de las líneas de crédito que tiene México con el Fondo Monetario Internacional, para atender la crisis por COVID, para emplearse en la recuperación y rescate de empleos, pero destacó la pesadilla que aparentemente le causaría el señalamiento que endeudó al país, pero recordó se tratan de circunstancias insólitas, lo que no se puede justificar indicó, es el gasto recurrente que no esté basado en un ingreso adecuado. Se reiteró que los guardados se comenzaron a gastar desde 2019, en donde se ejerció una mala planeación de los ingresos. Advirtieron que si no se actúa, se podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.