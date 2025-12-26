No subirá el precio de la gasolina por el IEPS en 2026, aclara Hacienda

Respira que con el 2026 no llegará el temible “gasolinazo”, pues el gobierno federal ya salió a aclarara que el precio del combustible no subirá ni siquiera por la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Cuánto costará la gasolina en 2026?

La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía explicaron que los precios se mantendrán debido a la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina que sigue vigente desde marzo de 2025.

Recordó que este pacto voluntario con empresarios gasolineros consiste en mantener el precio de la gasolina regular (con octanaje menor a 91) con costos menores a 24 pesos por litro. Sin embargo esto no aplica a los estados fronterizos.

De acuerdo con la Profeco, el precio promedio nacional de la gasolina Magna a finales de 2025 está entre 23.20 y 23.60 pesos por litro.

¿Qué es el IEPS?

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto por la importación, venta o producción de:

Cigarros

Refrescos

Bebidas alcohólicas

Cervezas

Juegos y sorteos

Telecomunicaciones

Gasolina.

Este impuesto lo pagan los consumidores finales, quienes lo reportan al final al SAT.

¿Habrá gasolinazos en 2026?

La firma de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina tiene una vigencia de seis meses, por lo que después de marzo se refrendó este pacto en septiembre.

Con ello, tendremos que esperar hasta marzo de 2026, para conocer si el gobierno federal y los empresarios gasolineros deciden extender el acuerdo una vez más y por qué periodo.