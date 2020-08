A 72 horas del video de la Defensa no hay avances: padre de Arturo Garza

No hay respuestas después del video de la Defensa, a 72 horas no tenemos respuesta del caso ni avances, queda claro que mi hijo es inocente afirma el señor Héctor Garza, padre de Arturo Garza, quien fuera secuestrado y asesinado en Nuevo Laredo.

Los restos del joven fueron hallados junto con otros dos civiles maniatado tras una semana de haber sido secuestrado luego de un tiroteo entre sus presuntos secuestradores y elementos del ejército, lo que se dio a conocer a través del video entregado por un elemento y difundido por “El Universal”.

“No hay fundamentos para que mi hijo sea culpable, señala el señor Garza en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, “después de que salió a la luz de los hechos del video entregado por un elemento de la Defensa, no hemos tenido ninguna respuesta de avances no nos han entregado nada, no tenemos ningún avance, el Secretario de la Defensa dijo que iban a empezar a investigar y no ha habido más respuesta”.

El padre de Arturo relató que el 27 de junio su hijo fue a dejar a su novia a las 9 de la noche, él lo llamó para que regresara, dijo que solo dejaba a la chica y regresaba; sin embargo a las 9:45 fue la última comunicación que tuvo con él y a partir de las 10:30 el teléfono fue apagado.

Toda la madrugada del sábado se dedicó a buscarlo junto con su otro hijo y al regresar a su casa por la mañana relata que su esposa se puso mal y salió huyendo de la casa, “fue traumante lo que sucedió porque no la localizaba, estaba como loca por los hechos”, por lo que el domingo levantó la denuncia de desaparición.

Señala que el 3 de julio cerca de su casa, se oyó un tiroteo y al día siguiente le mandaron una fotografía que habían en la que aparecían unas camionetas con tiros en una de ellas en la parte de la caja había unos cuerpos, “uno de ellos llevaba unos tenis blancos con suela flourescente, quería que no fuera él, ya me había dado cuenta que lo habían secuestrado, los hechos del tiroteo fueron a una semana del secuestro de mi hijo”.

Refirió que al presentarse ante las autoridades su hijo estaba “presentado como una persona imputada, o culpable como si fuera un criminal. A mi hijo le faltaban dos años para ser ingeniero, desde los 4 lo traigo en el béisbol, mis hijos son profesionistas, para nada salían”.

“Con el video queda claro que mi hijo es una persona inocente. Arturo tenía 19 años, el silencio los hace ver que estaban mal”

Finalmente señaló que con la próxima visita del Presidente su abogado le ha pedido estar pendiente y disponible por si hay manera de entrevistarse con él.