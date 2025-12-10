Pensión Bienestar: ¿Cuál es el monto exacto que depositarán en enero 2026?

La Pensión del Bienestar ha consolidado su método de entrega a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, un proceso que ha sido fundamental para garantizar la transparencia y la eficiencia del programa. La Secretaría del Bienestar ha insistido en que la única vía de cobro autorizada para recibir el apoyo bimestral es esta tarjeta.

Por lo que la tarjeta no solo es un plástico, es la herramienta esencial que asegura el acceso directo y seguro a este derecho social para millones de adultos mayores en el país.

Pensión Bienestar 2026 Ampliar

¿Cuál será el monto exacto para la Pensión Bienestar en enero 2026?

Es importante mencionar que varios programas del Bienestar recibirán un aumento para el 2026 debido al incremento del salario mínimo. Entre esos programas se encuentra la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, por lo que se espera que de $6200 que reciben los beneficiarios, el monto exacto para enero 2026 de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores quedaría en $6430 mexicanos.

¿Cuándo llegará el primer pago de la Pensión Bienestar 2026?

De acuerdo con los calendarios oficiales anteriores, se espera que el primer depósito con el nuevo monto de la Pensión Bienestar está previsto para que llegue los primeros días de enero 2026. Es importante recordar que los pagos se harán a lo largo del mes y conforme el abecedario, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido.

Este calendario aún no está disponible, pues las autoridades correspondientes lo hacen los últimos días de diciembre para que los y las beneficiarias lo tengan en cuenta.