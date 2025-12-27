Veracruz, nuevamente bajo el agua: lluvias dejan un muerto y activan Plan DN-III

Nuevamente, Veracruz enfrenta severas inundaciones tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, las cuales provocaron el desbordamiento del río La Palma, en el municipio de San Andrés Tuxtla, dejando como saldo la muerte de una persona de la tercera edad.

Ante la emergencia, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E, desplegando labores de auxilio, protección a la población y mitigación de riesgos en las zonas afectadas.

#ÚltimaHora



Guardia Nacional y Ejército Mexicano aplican Plan DN-III-E en La Palma, Catemaco.



Personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades municipales y estatales, desde el 22 de diciembre del presente año, se encuentran aplicando el… pic.twitter.com/cfq9Mfr6UP — @Defensamx (@Defensamx1) December 27, 2025

¿Qué ocurrió en San Andrés Tuxtla?

Con el apoyo de habitantes de la región, los efectivos federales colocaron más de 2 mil costales de arena en las inmediaciones del cauce del río La Palma, con el objetivo de evitar que el incremento del nivel del agua continúe inundando las colonias cercanas.

Las autoridades locales informaron que el desbordamiento afectó principalmente zonas bajas del municipio, donde varias viviendas registraron entrada de agua.

¿Quién fue la víctima de las lluvias?

La víctima fue identificada como Panuncio, un campesino de aproximadamente 60 años de edad, quien fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el río montando a caballo.

Este sábado, el cuerpo del hombre es velado en la comunidad de López Buitrón, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

¿Qué alertas están activas en Veracruz?

En tanto, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz activó la Alerta Gris, ante el pronóstico de lluvias intensas asociadas a la llegada del frente frío número 25, previsto para los próximos días.

Las autoridades advirtieron que el próximo lunes se esperan precipitaciones importantes, por lo que llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos:

Cazones

Tecolutla

Nautla

Asimismo, se alertó a los habitantes de la zona norte del estado, donde el descenso de temperatura podría alcanzar niveles cercanos o inferiores a los cero grados.

TE PUEDE INTERESAR:

Llamado a la población

Protección Civil reiteró el llamado a no cruzar ríos crecidos, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de emergencia, acudir a los refugios temporales habilitados.

Sigue leyendo más noticias en Google News.