Nueva regla de jubilación: Sheinbaum define quién podrá retirarse a los 55 años

Sheinbaum señaló que quienes busquen jubilarse a los 55 deberán acreditar un mínimo de semanas cotizadas. Imagen generada con Canva

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró uno de los temas que más dudas ha generado en las últimas semanas: ¿quiénes podrán jubilarse desde los 55 años con el nuevo esquema de retiro?

Y, desde ahora, hay una regla clave: no será un beneficio universal.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que el retiro anticipado dependerá del régimen laboral, los años de cotización y las condiciones específicas del sistema de pensiones al que pertenezca cada trabajador. Es decir, no todos podrán acceder automáticamente al retiro a los 55 años, como circuló en redes.

Te puede interesar: Aguinaldo IMSS 2025: Adultos mayores pensionados que SÍ lo recibirán y cuánto les toca antes de diciembre

¿Quiénes sí podrían retirarse a los 55 años?

Los trabajadores que califiquen deberán cumplir con condiciones especiales, principalmente aquellas vinculadas a trabajos de alto desgaste físico, riesgos operativos o actividades que, por normativa, permiten un retiro anticipado.

Estos casos incluyen, por ejemplo, ciertos perfiles del sector público o áreas donde se reconoce legalmente la exposición a riesgos laborales.

Además, Sheinbaum señaló que quienes busquen jubilarse a los 55 deberán acreditar un mínimo de semanas cotizadas, según la institución a la que pertenezcan, como el IMSS o el ISSSTE. La intención, dijo, es evitar lagunas en el sistema y garantizar pensiones sostenibles.

No aplica para todos los trabajadores

Para quienes cotizan en esquemas tradicionales, especialmente en el sector privado, la edad de jubilación no baja automáticamente a 55 años.

El sistema se seguirá basando en los criterios actuales: edad mínima, semanas cotizadas y monto acumulado en la cuenta individual.

¿Por qué hacer este ajuste?

El gobierno busca “ordenar y aclarar” expectativas ante la reforma de pensiones, enfatizando que el retiro anticipado no es un derecho universal, sino una medida focalizada para sectores específicos.

Sheinbaum insistió en que el objetivo es construir un sistema más justo, especialmente para quienes han trabajado en condiciones más demandantes.