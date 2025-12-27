Localizan a tres personas asesinadas, podrían ser estudiantes desaparecidos en Acapulco

El Parque Nacional El Veladero fue el escenario en donde autoridades localizaron los cuerpos de quienes presuntamente serían los estudiantes desaparecidos en Acapulco desde el 20 de diciembre.

La tarde de este viernes fueron localizados los cuerpos de tres personas asesinadas, envueltos en bolsas negras, en las inmediaciones del Parque Nacional El Veladero, entre las colonias Venustiano Carranza y Silvestre Castro, en el puerto de Acapulco.

De acuerdo con fuentes de seguridad, las víctimas podrían ser los estudiantes desaparecidos en Acapulco, pertenecientes al Instituto Tecnológico, quienes no han sido localizados desde el pasado 20 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman captura de “La Vara”, presunto líder de Los Acapulco en Cuautla

¿Dónde y cómo fueron localizados los cuerpos?

Según reportes policiacos, un vecino que transitaba por la parte alta del cerro observó varias bolsas negras y, al acercarse, localizó un torso humano, por lo que dio aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, así como elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

TE PUEDE INTERESAR: Familiares de los 43 de Ayotzinapa realizan peregrinación a la Basílica de Guadalupe

¿Quiénes eran los estudiantes desaparecidos?

La información recabada señala que los jóvenes fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la playa “Mimosa”, una zona no turística del puerto de Acapulco.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a seis implicados por ataque a policías en Acapulco: García Harfuch

Las víctimas fueron identificadas como:

Irving Antonio Cabrera , de 23 años

, de 23 años Raymundo Ramos Soto , de 21 años

, de 21 años Jahutzel Mendoza, de 21 años

Todos ellos eran estudiantes de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico Nacional, campus Acapulco.

¿Qué acciones realizaron los familiares?

El pasado 24 de diciembre, familiares de dos de los jóvenes desaparecidos realizaron un bloqueo de cinco horas sobre la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana Cazadora, para exigir la localización con vida de los estudiantes.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en medio de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al puerto de Acapulco, donde anunció que permanecería tres días por vacaciones y ha compartido imágenes del lugar en sus redes sociales.

ahz.

Sigue leyendo más noticias en Google News.