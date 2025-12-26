Clara Brugada refuerza la seguridad en Cuautepec con patrullas, cámaras y una nueva UTOPÍA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió a la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, uno de los barrios con mayores índices delictivos de la capital, para convivir con habitantes durante las fiestas decembrinas y anunciar acciones para fortalecer la seguridad.

Durante su visita, Brugada entregó cobijas, realizó una rifa de juguetes entre los colonos y abordó diversos temas, como la asignación de nuevas patrullas, la instalación de cámaras de videovigilancia y la construcción de una UTOPÍA en esta zona de la ciudad.

¿Qué acciones se anunciaron para mejorar la seguridad en Cuautepec?

La mandataria capitalina explicó que el reforzamiento de la seguridad contempla mayor presencia policial, tecnología de vigilancia y proyectos comunitarios que contribuyan a la reconstrucción del tejido social.

Esta es una época para abrazarnos, compartir y estar cerca de quienes queremos. En la #CapitalDeLaTransformación tenemos mucho que celebrar y me dio mucha alegría convivir con las y los vecinos de la Forestal, en Cuautepec. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que todas y… pic.twitter.com/wppS7JwleU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 26, 2025

Asimismo, reiteró que la tarifa del Metro no tendrá incrementos y se mantendrá en cinco pesos, como parte de las acciones para apoyar la economía de las familias capitalinas.

Durante el evento, Brugada también emitió recomendaciones para evitar incendios domésticos y intoxicaciones por gas durante la temporada invernal.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades llaman a prevenir accidentes en el hogar por instalaciones eléctricas

¿Qué otras actividades se anunciaron para fin de año?

A través del secretario de Participación Ciudadana, Tomás Pliego, se invitó a la población a despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en la avenida Paseo de la Reforma, donde se presentarán varios DJ con música electrónica.

“En Paseo de la Reforma van a estar músicos de primera, DJ, va a haber mucha música para que todo el que quiera ir pueda ir a bailar”. — Tomás Pliego, secretario de Participación Ciudadana

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió sobre los riesgos por fugas de gas.

“Dentro de estas recomendaciones primero es que ustedes revisen que los tanques y que las instalaciones de gas estén en buenas condiciones. Les quiero decir que diariamente tenemos alrededor de 11 a 15 incidentes de gas en nuestra ciudad y que tienen que ver más que nada porque no nos preocupamos de hacer el mantenimiento de nuestro tanque de gas”. — Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Detalló que los tanques estacionarios deben cambiarse cada 10 años, colocarse en azoteas y mantenerse lejos de cocinas, boilers y cualquier fuente de fuego.

Finalmente, con miras al Mundial, Clara Brugada informó que en la alcaldía se rehabilitarán 27 canchas de futbol, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes no sólo vean, sino que también “vivan” el evento deportivo.

En Cuautepec, @TuAlcaldiaGAM, convivimos con su comunidad y aprovechamos para recordar lo más importante: ¡hay disfrutar esta época en compañía de sus seres queridos! Seguimos construyendo una #CapitalDeLaTransformación con cercanía y bienestar.



¡En esta ciudad nadie se queda… pic.twitter.com/lsChHwrYZL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 27, 2025

#EnVivo ▶️ Acompáñame al evento "Abrazo de Corazón: Felices Fiestas Decembrinas GAM 2025". https://t.co/TGFieb1U72 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 26, 2025

Enlace a Google News: https://news.google.com/