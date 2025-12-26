Diputada de Morena propone hasta 8 años de cárcel por manipular imágenes sexuales con IA

La diputada federal Irma Juan Carlos, propuso reformas al Código Penal Federal para sancionar de manera específica la manipulación digital de imágenes con fines sexuales, particularmente cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial

La diputada federal Irma Juan Carlos, propuso reformas al Código Penal Federal, para sancionar de manera específica la manipulación digital de imágenes con fines sexuales, particularmente cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA) para vulnerar la dignidad, privacidad e integridad de las personas.

La propuesta establece penas de cuatro a ocho años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa a quien manipule digitalmente imágenes de otras personas para hacerlas parecer desnudas o involucradas en actividades sexuales explícitas, y que además las distribuya, comercialice o almacene con conocimiento del hecho.

¿Por qué se busca castigar la manipulación de imágenes con IA?

La legisladora advirtió que en los últimos años se ha registrado “un incremento alarmante en el uso indebido de tecnologías digitales para atentar contra la integridad, privacidad y dignidad de las personas, en particular de mujeres y menores de edad, mediante la alteración de imágenes sin su consentimiento”.

Como antecedente, la diputada indígena por Oaxaca recordó el caso de violencia digital en el Instituto Politécnico Nacional, donde un estudiante manipuló y comercializó imágenes de sus compañeras, algunas de ellas alteradas con inteligencia artificial, evidenciando la falta de herramientas legales específicas para sancionar estas conductas.

¿Qué vacío legal existe en la legislación actual?

Irma Juan Carlos subrayó que el marco jurídico vigente presenta un vacío normativo, ya que si bien el Código Penal Federal sanciona ciertos delitos relacionados con la explotación sexual en medios digitales, no contempla de forma explícita la manipulación de imágenes para sexualizarlas o hacerlas parecer desnudas.

En su exposición de motivos, la diputada destacó que este fenómeno, conocido a nivel internacional como deepfake pornography, constituye una forma de violencia digital y de género, con un impacto desproporcionado en mujeres.

Añadió que, aunque en México se ha avanzado con la Ley Olimpia, esta legislación “no aborda de manera específica los casos en los que las imágenes son alteradas mediante inteligencia artificial”, lo que limita la actuación de las autoridades.

La iniciativa plantea equiparar las sanciones para quienes manipulen imágenes con fines sexuales a las penas ya previstas para delitos de explotación sexual digital, con el objetivo de cerrar la brecha legal existente y garantizar justicia para las víctimas.

