¿Qué se sabe del caso Dashia Rocío? Su padre ejerce derecho de réplica

Ramsés Rodríguez, padre de la joven Dashia Rocío “N”, dio a conocer un posicionamiento público en el que ejerce su derecho de réplica respecto a la información difundida sobre el caso de su hija, al considerar que diversos contenidos mediáticos han sido parciales y han omitido hechos relevantes, lo que —afirmó— ha derivado en un juicio anticipado en su contra.

A través de una carta abierta dirigida a la opinión pública, así como a autoridades federales y estatales, y mediante entrevistas con medios de comunicación, Rodríguez explicó que decidió hacer pública su postura tras varias semanas de guardar silencio, con el objetivo de no interferir en las investigaciones y permitir que las autoridades actuaran conforme al debido proceso.

¿Qué expuso sobre la paternidad y el apoyo brindado?

De acuerdo con el documento, el 4 de julio recibió el resultado positivo de una prueba de ADN realizada fuera de un procedimiento judicial, y un día después asumió voluntariamente la paternidad de Dashia, sin que existiera resolución legal que lo obligara.

Posteriormente, indicó que realizó el registro ante el Registro Civil y asumió diversos compromisos económicos, académicos y personales, entre ellos:

Inscripción de la joven en la Universidad del Valle de México (UVM) , campus Lomas Verdes

, campus Lomas Verdes Pago de colegiaturas

Entrega de equipo tecnológico

Oferta de alojamiento temporal en su domicilio

¿Qué denunció sobre presuntas exigencias económicas?

Rodríguez señaló que el 2 de septiembre Dashia abandonó voluntariamente el domicilio y que, a partir del día siguiente, comenzaron mensajes reiterados por parte de ella y de miembros de su familia con exigencias económicas, entre las que mencionó:

Dinero en efectivo

Un automóvil nuevo a nombre de la joven

Un departamento propio, no rentado

Pago permanente de gastos y despensa para su madre y su abuela

Aseguró que dichas exigencias estuvieron acompañadas de amenazas explícitas, en las que se advertía que, de no cumplirlas, sería denunciado por golpes, maltrato, abuso sexual o violación.

Denuncia previa por extorsión

Ante estos hechos, Ramsés Rodríguez afirmó que el 8 de septiembre presentó una denuncia formal por el delito de extorsión ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación antes de cualquier denuncia presentada en su contra.

Antecedentes judiciales de Dashia Rocío “N”

Cabe señalar que, de acuerdo con información difundida por la propia Fiscalía y diversos medios nacionales, Dashia Rocío “N” fue detenida semanas después por un presunto caso de extorsión a un comerciante en el municipio de Tlalnepantla, permaneciendo privada de la libertad durante varios días.

Posteriormente, un juez determinó que continuara su proceso en libertad, al no actualizarse los supuestos de prisión preventiva oficiosa, aunque la investigación permanece abierta.

Denuncia por abuso sexual y preocupación por el proceso

Rodríguez indicó que se enteró tanto de dicha detención como de los señalamientos públicos en su contra a través de redes sociales y medios de comunicación, los cuales negó categóricamente.

Respecto a la denuncia por abuso sexual presentada por Dashia, señaló que fue interpuesta el 19 de diciembre, es decir, más de tres meses después del inicio de la carpeta de investigación por extorsión, hecho que aseguró es verificable mediante documentación oficial.

Finalmente, manifestó su preocupación por la exposición mediática del caso, al considerar que podría vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia, e hizo un llamado a autoridades y medios de comunicación a actuar con responsabilidad informativa, subrayando que toda la información expuesta cuenta con respaldo documental y se encuentra a disposición de las instancias correspondientes.

ahz.

