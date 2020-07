Feminicidio sigue creciendo con 11 víctimas diarias en promedio: OCNF

No hay una propuesta de política integral en contra de feminicidios así lo señaló la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), Ana Pérez Garrido en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La abogada señaló que no existe un plan estratégico en contra del feminicidio y por el contrario hay un retroceso en atención a la violencia como el seguimiento a las alertas de violencia de género, a nivel municipal, estatal y federal; pues señaló que hay municipios que no contemplan en su mandato la atención a la violencia dentro de sus políticas públicas.

Advirtió que las dos últimas reuniones de Conavim no se llevaron a cago aun teniendo en promedio el asesinato de 11 mujeres al día, por lo que señaló que este es un problema estructural no tendrá una solución pronta sin un cambio que podría comenzar desde a la presidencia el donde señala se refuerza el discurso machista.

La violencia no sólo no se detiene sino que sigue incrementándose por la falta de acción de las autoridades; pues las propias autoridades han reconocido que 30% de los feminicidios cuentan con una denuncia anterior; lo que indica que las órdenes de protección no tienen un seguimiento.

La especialista reconoció que el crimen organizado ha contribuido a incrementar las cifras del feminicidio por lo que demandó acciones inmediatas al Presidente de la República y un aliado sensible y con preparación en el Conavim.