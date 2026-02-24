Sin cambio en estrategia de seguridad… operativo en Jalisco fue especial: Sheinbaum

No hay cambio en la estrategia de seguridad del gobierno federal, fue lo que aseguró la presienta Claudia Sheinbaum al defender la actuación del Ejército Mexicano en el operativo de Jalisco donde fue abatido Nemesio Oceguera Cervantes alias “el Mencho”.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que la respuesta de los elementos de la Secretaría de Defensa y Guardia Nacional, fue en defensa del ataque de los integrantes del Cártel Jalisco nueva Generación.

¿Qué ocurrió en el operativo en Jalisco?

“Están diciendo ahora hay un cambio en la estrategia y no, tenía que ver con la detención de una persona que tenía una orden de aprehensión, en el momento de la detención, pues se da esta agresión y responden las fuerzas federales, qué fue lo que ocurrió, como era una persona de la relevancia que conocemos, pues se genera esta situación el día domingo y ya ayer fe bastante menos y hoy esperamos que se normalice la actividad y hay más presencia particularmente en Jalisco y algunas zonas de Michoacán”.

A pesar de que este lunes informó que ya no había cierres carreteros, al inicio de la conferencia reconoció que tras el operativo del domingo, siguieron algunas eventualidades en distintas partes del estado.

“El día de ayer ya hubo algunos bloqueos, siete bloqueos más o menos. Todos fueron levantados. Hay todavía algunos vehículos quemados a un lado de la carretera. El día de hoy se van a levantar para limpiar ya todas las carreteras. Ayer hablé personalmente con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Michoacán. El día de hoy todavía no se llamó a clases, pero mañana se está buscando que ya se normalicen las actividades. En el aeropuerto de Guadalajara prácticamente todos los vuelos ya regresaron. En Puerto Vallarte también poco a poco se está normalizando. Y lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz”.

¿Habrá acciones legales contra Elon Musk?

Así mismo, respondió a distintas críticas, en primer lugar negó que la violencia desatada en Jalisco y otras entidades, tengan parecido alguno con la actuación del expresidente Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico.

“La estrategia de seguridad no ha cambiado, claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada que tiene una orden de aprensión, pues son atacados los miembros del ejército y responden, y en el traslado fallecen. Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró, no había una ley que las protegía, y eso fue decisión del entonces comandante supremo de las fuerzas armadas, ilegítimo”.

Por cierto que anunció que analiza la posibilidad de actuar de manera legal contra el empresario y dueño de la red social “X y SpaceX”, Elon Musk, quien publicó un mensaje en el que le dijo que Sheinbaum Pardo, “solo dice lo que le dictan sus jefes del cártel”.

“Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad, y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las fuerzas armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos, este absurdo de que el narcogobierno y, pues, te digo, si de si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más”.

Incluso dijo, en caso de la oposición y tecnócratas, da risa el mensaje que en México existe un narcogobierno.

“Ya no saben ni qué inventar, la verdad da hasta risa, que los comentócratas, que si es por una cosa, es por una cosa, que si antes era abrazos no balazos, entonces son, que si ahora se detuvo un miembro de la delincuencia organizada pues tampoco”.

Respecto a cantantes de narcocorridos o música que hace referencia al crimen organizado, la Jefa del Ejecutivo Federal se pronunció porque se cambie el discurso hacia los jóvenes.

“Pues depende de ellos, pero nuestra idea es cambiar la dinámica de pensamiento de las y los jóvenes, esta idea que fíjense, al mismo tiempo que hubo guerra contra el narco, salían todas estas series y estos supuestos documentales, en donde el ser delincuente, pues era como la vida del famoso… nuestra idea es que los jóvenes no vean en la delincuencia nunca una opción de vida”.

Aunque recordó que este lunes tuvo un acercamiento con los integrantes del gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, negó que se aliste un programa especial para recobrar la seguridad en Jalisco, como ocurrió en Michoacán y, por el contrario, afirmó, solo se da seguimiento a la implementación de los distintos programas y proyectos gubernamentales.

