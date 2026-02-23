¿Hay plan de contención para Jalisco o vendrán por “El RR” y “El Meño”?: Diego Petersen

Tras la violencia generada en Jalisco y en particular en Puerto Vallarta, ¿habrá plan de contención? Es la pregunta en el aire.

“Este lunes no tienen nada de normal en Guadalajara, amanece nuevamente sin clases, no se ha recuperado el transporte masivo, no hay bancos, parece más a un día de covid”, por lo que el periodista Diego Petersen, se cuestionó si tendrá el Gobierno federal un plan de contención para Jalisco luego del operativo que habría concluido con la muerte de “El Mencho” y “El Sapo” en Vallarta o si volverán para detener al “RR” o al “Meño”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista detalló que la violencia focalizada en Vallarta se gestó como nunca tras la muerte de “El Sapo”, Gonzalo Mendoza Gaytán, “encargado de los campos de entrenamiento y tenía una gran capacidad de fuego” y quien habría caído además de “El Mencho”.

¿Qué pasa con la seguridad de la ciudadanía frente a los grandes operativos?: @DiegoPetersen.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/abustxTgoI — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 23, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum llama a la calma ante narcobloqueos en el país

¿Hay un plan de contención tras el operativo?

Bloqueos, incendios y “nula información de parte de las autoridades federales y estatales”, reprochó el periodista quien ahora se cuestiona “¿Por qué el operativo antes del Mundial? Sabíamos que esto iba a suceder, Trump lo había cantado, pero desconocemos las consecuencias”.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Qué estados refuerzan su seguridad tras la caída de “El Mencho”? Gobernadores cierran filas con Sheinbaum

¿Qué ocurre en Guadalajara y municipios cercanos?

Este lunes todo amanece en silencio, es como si fuera 1 de mayo, uno de esos pocos días en que la actividad se muere. La gente no sabe qué hacer, hay incertidumbre sobre todo en donde hay mucha presencia del Cártel y sus células, como en Chapala en donde “los narcomenudistas tiene tomada a la población”, señaló.

“El gobernador ha dicho que vamos a esperar más detalles de lo que pasó, pero lo que esperamos es saber qué va a pasar”, la gran inquietud en Jalisco es que nada es positivo y el gobierno federal parece no poder decirnos “tenemos un plan”, señaló Petersen.

Síguenos en Google News y encuentra más información