Julieta Venegas desactiva comentarios en YouTube tras polémica por “La niña futbolista”

La canción interpretada por Julieta Venegas como parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026, desató controversia. Esta vez, la discusión dio un nuevo giro luego de que el video oficial del tema apareciera en YouTube con los comentarios desactivados, una decisión que llamó la atención de miles de usuarios que seguían debatiendo sobre la producción musical.

Una canción con mensaje de inclusión

El tema fue presentado el pasado 29 de mayo durante una conferencia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta forma parte de una iniciativa cultural promovida por el Gobierno de México para acompañar las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.

“La niña futbolista” es una nueva versión de una canción que originalmente fue popularizada por la agrupación infantil Patita de Perro. En esta adaptación, el mensaje busca impulsar la participación de niñas y adolescentes en el deporte, así como promover la igualdad de género y la inclusión.

Julieta Venegas, cantante mexicana / Medios y Media Ampliar

Las críticas se multiplicaron en redes

Aunque la intención del proyecto fue celebrada por algunos sectores, la canción también recibió una gran cantidad de comentarios negativos. Desde su lanzamiento, usuarios en distintas plataformas cuestionaron tanto la propuesta musical como su relación con un evento deportivo de alcance mundial.

La conversación rápidamente se convirtió en tendencia digital. Mientras algunos defendieron el mensaje de empoderamiento femenino, otros expresaron su desacuerdo con la producción, generando un intenso intercambio de opiniones en redes sociales. La polémica alcanzó tal nivel que el videoclip, que ya supera el medio millón de reproducciones, dejó de permitir comentarios públicos en YouTube.

"La niña futbolista", canción de Julieta Venegas Ampliar

La respuesta de Julieta Venegas

Días antes de que los comentarios fueran deshabilitados, la intérprete había respondido a parte de las críticas. Venegas explicó que el objetivo de la canción era inspirar a niñas y mujeres a perseguir sus metas sin dejarse limitar por obstáculos o prejuicios.

La artista aseguró que el proyecto fue realizado con cariño y destacó que el mensaje central busca motivar a las nuevas generaciones a participar en actividades deportivas y recreativas.

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Evita hablar del tema en público

La polémica también acompañó a la cantante durante una reciente visita a Monterrey, donde participó en la Feria del Libro de la Frontera para presentar “Norteña. Memorias del comienzo”, su primer libro autobiográfico.

De acuerdo con diversos reportes, la compositora evitó responder preguntas relacionadas con “La niña futbolista” y las reacciones que ha provocado. Su silencio alimentó aún más la conversación digital, donde continúan apareciendo opiniones divididas sobre el proyecto cultural.

Un debate que sigue abierto

Más allá de la decisión de cerrar los comentarios, el caso refleja cómo las iniciativas artísticas vinculadas a eventos de gran exposición pública pueden generar reacciones encontradas. Mientras algunos consideran que la canción representa un esfuerzo por visibilizar a las mujeres en el deporte, otros sostienen que la propuesta no logró conectar con parte de la audiencia.

Por ahora, “La niña futbolista” sigue acumulando reproducciones y manteniendo vivo un debate que trasciende la música para tocar temas como la representación, la cultura y el papel de las redes sociales en la conversación pública.

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