Reportan muerte de “El Mencho” tras operativo federal en Jalisco

Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “El Mencho”, fue abatido este domingo durante un operativo federal encabezado por el Ejército. Se trata de uno de los criminales más buscados a nivel internacional.

Desde la mañana, el Gobierno del Estado de Jalisco informó que fuerzas federales realizaron un operativo en el municipio de Tapalpa. Tras un enfrentamiento en la zona, se registraron narcobloqueos con quema de vehículos en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, así como en municipios del interior del estado y en Puerto Vallarta.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante trabajos de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano realizaron la detención de Rubén “N”, alias “Mencho”. Durante el operativo, cuatro presuntos integrantes del CJNG fueron abatidos y tres resultaron heridos de gravedad; estos últimos perdieron la vida durante su traslado a la capital del país, entre ellos Rubén “N”.

Asimismo, las autoridades confirmaron el decomiso de armamento y vehículos blindados, así como la detención de dos integrantes del crimen organizado.

