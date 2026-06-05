¿El 11 de junio es feriado por el Mundial 2026? El secretario del Trabajo de México lo aclara

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aclaró que el 11 de junio no será día feriado obligatorio en México, pese al inicio del Mundial 2026.

Con el inicio de la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, una de las dudas más comunes entre trabajadores y familias en México es si el jueves 11 de junio, día de la inauguración y primer partido del Mundial, será considerado día feriado.

La confusión creció luego de que el Gobierno de la Ciudad de México anunciara suspensión de clases en algunos niveles educativos. Sin embargo, una cosa es el calendario escolar y otra muy distinta lo que marca la ley laboral.

¿Habrá clases el 11 de junio por el inicio del Mundial 2026?

Sí, pero solo en ciertos casos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el jueves 11 de junio no habrá clases en educación básica ni media superior en la capital, con motivo del arranque de la Copa del Mundo.

¿El 11 de junio será feriado oficial en todo México?

No. De acuerdo la Ley Federal del Trabajo (LFT) y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el 11 de junio no está reconocido como día de descanso obligatorio en México.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aclaró, a través de los medios anteriores, que no existe ninguna disposición federal que declare feriado el inicio del Mundial 2026, pese a tratarse de un evento de gran relevancia internacional.

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¿Me deben pagar doble o triple si trabajo el 11 de junio?

Tampoco. Al no ser un día feriado oficial, el 11 de junio:

No se descansa de manera obligatoria

No se paga doble

No se paga triple

Se labora en condiciones normales, salvo acuerdos internos con la empresa

Pero, si tu empleador ofrece horarios especiales o permisos, se trata de decisiones internas.

¿Qué días sí son feriados obligatorios según la Ley Federal del Trabajo?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece de forma clara cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Son los siguientes:

1 de enero

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

1 de octubre de cada seis años, por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre

El día que determinen las leyes electorales en caso de jornada electoral

Fuera de estas fechas, no hay descanso obligatorio, aunque se trate de eventos especiales como el Mundial.

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