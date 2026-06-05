¿Puede México pagar las demandas de la CNTE? Especialista advierte impacto millonario

¿Cuáles son los escenarios de resolución del conflicto con la CNTE?

En una entrevista concedida al programa “Así Las Cosas con Karla Santillán”, Marco Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, detalló que las exigencias centrales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) serán costosas para el Gobierno, como reducir la edad de retiro a 55 años para hombres y 53 para mujeres, que tendrá un impacto inmediato de 140 mil millones de pesos.

Las demandas de la CNTE incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE, la desaparición de la Unidad para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y un aumento salarial del 100 por ciento.

Al aire // La CNTE lo dice claramente: no se van a mover.



Y mientras tanto, organizan actividades recreativas para pasar el rato en su plantón en Reforma e Insurgentes.



Esto es #AsiLasCosasPM con @KarlaSantillan_ y lo hablamos con @sandovalvictor. pic.twitter.com/9EPKx1nuPj — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 6, 2026

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¿Qué impacto tendrían las demandas de la CNTE en las finanzas públicas?

Sin embargo, el especialista señaló que las autoridades ya han cedido en aspectos muy costosos, como reducir la edad de retiro a 55 años para hombres y 53 para mujeres, una medida que costará al país 140 mil millones de pesos.

Otro de los puntos a observar es la ya pactada desaparición de la USICAMM, pues el peligro real radica en los detalles del mecanismo que la sustituya, ya que debe evitarse el retorno a las antiguas comisiones mixtas.

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¿Qué riesgos existen con la desaparición de la USICAMM?

En el pasado, dijo Marco Fernández, este sistema era dominado por el sindicato, el cual ejercía el control de los ascensos a directores, supervisores y mejoras salariales mediante prácticas de corrupción y clientelismo.

Aunque el gobierno se comprometió a tener lista una iniciativa en el próximo periodo de sesiones, la CNTE ya rechazó una propuesta para crear una aseguradora pública que administrara los recursos de Pensionissste con el fin de minimizar costos de comisiones.

El investigador también cuestionó la viabilidad de derogar la Ley del ISSSTE, calificándola como una promesa irresponsable efectuada en marzo del año electoral por la entonces candidata y hoy presidenta de la República para asegurar los votos del magisterio.

Integrantes de la CNTE irrumpieron el exterior de las oficinas de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad. Ampliar

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¿Por qué continúa el conflicto entre la CNTE y el gobierno?

Apuntó que las finanzas públicas tronarían si se cumple dicha exigencia, razón por la cual la coordinadora ahora exige una mesa directa con la mandataria para reclamar que cumpla lo prometido.

Es falso lo dicho por la presidenta sobre los incrementos salariales de la cuarta transformación, destacó, porque de los siete años que llevan en el poder, en cuatro de ellos los aumentos han quedado por debajo de la inflación y solo en tres han estado por encima.

Marco Fernández advirtió que las protestas magisteriales podrían subir aún más de tono en los próximos días, y que el conflicto solo se resolverá mediante la entrega de recursos adicionales y plazas extraordinarias a las secciones de la coordinadora para comprar una paz temporal.

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