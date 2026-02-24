Refuerzan seguridad en Puerto Vallarta con 103 marinos

La Semar envió 103 marinos para apoyar en el resguardo de la seguridad ciudadana a Puerto Vallarta, tras la ola de violencia.

Con la finalidad de garantizar la protección de habitantes y turistas de Puerto Vallarta la Secretaría de Marina a través de la Décima Segunda Zona Naval, dio a conocer el envío de elementos de fuerzas especiales a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412) con el compromiso de velar por la paz y seguridad de las familias mexicanas y de los visitantes nacionales o extranjeros.

Son un total de 103 elementos de Infantería de Marina y vehículos tipo pick-up, que tienen como fin reforzar los apoyos en materia de vigilancia y seguridad, ante los diversos actos ocurridos contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Cuál es la misión del ARM “Usumacinta”?

Cabe mencionar que el ARM “Usumacinta”, mismo que se encuentra adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, en Manzanillo, Colima, tiene la misión de desarrollar el trasporte marítimo militar, para el logro de los objetivos y tareas asignadas, así como servir de plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas y la población civil en casos y zonas de desastre.

Cuenta con una capacidad de transporte de dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico, 18 vehículos de asalto anfibio y 2,000 toneladas de carga sobre la cubierta de tanques; asimismo, con una cubierta de vuelo con la infraestructura para recibir helicópteros, entre otras.

¿Qué otras acciones realiza la Armada en la región?

Es importante destacar que a la par, este Mando ha desplegado personal naval con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México, con las que se efectúan recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, para coadyuvar en la seguridad.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, refrenda su compromiso con la población civil de mantener el Estado de derecho en el Mar, Aire y Tierra, en coordinación con los tres órdenes de gobierno

