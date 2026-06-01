Nueva calendario de verificación Edomex 2026: ¿cuándo publican las fechas del segundo semestre?

El calendario de verificación vehicular del segundo semestre 2026 en el Edomex se publica a partir de julio.

Junio marca un punto final en la primera parte del proceso de verificación vehicular del Estado de México. No solo es el último mes del calendario del primer semestre, también es cuando se concentra la mayor búsqueda de información sobre el segundo semestre de 2026.

En este momento, muchos conductores se encuentran en una de dos situaciones: están por verificar y no quieren pagar multa, o ya cumplieron y buscan saber cuándo volverá a tocarles. Por eso, entender qué engomados cierran junio, qué sucede en julio y cuándo se libera el nuevo calendario es información que a ti, y a muchas otras personas les interesa para evitar confusiones, retrasos o gastos innecesarios.

¿Cuándo se publica el calendario de verificación Edomex 2026 del segundo semestre?

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, suele publicar el calendario de verificación del segundo semestre a partir de julio.

Como ha ocurrido en años anteriores, este incluye:

Periodos por engomado

Terminación de placas

Fechas límite para verificar sin multa

Y aunque el calendario del segundo semestre inicia hasta julio, la publicación puede darse en los primeros días del mes, por lo que conviene estar atento a los canales oficiales.

¿A quiénes aplica la verificación vehicular en el Estado de México?

La verificación es obligatoria para vehículos particulares matriculados en el Edomex y aplica tanto para autos de uso diario como para aquellos que buscan hologramas 00 o 0.

Recuerda que no verificar en tiempo y forma puede derivar en multas económicas, imposibilidad de realizar otros trámites y restricciones para circular

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¿Cuál es el calendario de verificación vehicular del primer semestre 2026 en el Edomex?

Mientras se publica el calendario del segundo semestre, este es el orden vigente del primer semestre, que sirve como referencia para entender cómo se organiza el trámite:

Engomado amarillo (placas 5 y 6): enero y febrero

Engomado rosa (placas 7 y 8): febrero y marzo

Engomado rojo (placas 3 y 4): marzo y abril

Engomado verde (placas 1 y 2): abril y mayo

Engomado azul (placas 9 y 0): mayo y junio

La fecha límite general del primer semestre es el 30 de junio de 2026.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en el Estado de México en 2026?

Para 2026, los costos se mantienen sin cambios respecto al primer semestre, de acuerdo con las tarifas son:

Holograma 00: $1,197 pesos

Holograma 0: $610 pesos

Holograma 1 y 2: $469 pesos

Holograma Exento Voluntario: $630 pesos

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