Retiro a los 56 es una realidad: así funciona la jubilación anticipada que Sheinbaum decretó

El nuevo decreto publicado en el DOF detuvo el aumento en la edad de jubilación del ISSSTE y abrió la puerta al retiro anticipado desde los 56 años.

Por bastante tiempo, para muchísimos trabajadores del Estado la jubilación se convirtió en una carrera contra el calendario. Y es que no bastaba con acumular años de servicio porque cada nuevo año traía consigo una edad mínima más alta para poder retirarse.

Pero ya cambió. Así como lo hemos compartido en otras ocasiones aquí en W Radio, con un decreto reciente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el esquema de jubilación anticipada del ISSSTE dejó de endurecerse y entró en una nueva etapa, una en la que retirarse a los 56 años vuelve a estar sobre la mesa.

¿Qué significa el retiro a los 56 años en la jubilación anticipada del ISSSTE?

Hablar de retiro a los 56 años significa que, bajo ciertas condiciones, las personas trabajadoras al servicio del Estado pueden jubilarse antes de los 60 años, algo que parecía cada vez más complicado.

¿Qué cambió en la jubilación anticipada del ISSSTE con el decreto de Sheinbaum?

El decreto marca un punto de quiebre en el sistema.

Antes, la edad mínima para jubilarse aumentaba año con año desde la reforma de 2007. Ahora, a partir de los próximos años, la edad mínima comenzará a reducirse de forma gradual.

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¿Cuáles son los requisitos para jubilarte anticipadamente en el ISSSTE?

Este es el punto más importante y donde muchas personas suelen confundirse. Para acceder a la jubilación anticipada necesitas cumplir los tres requisitos al mismo tiempo:

30 años de servicio si eres hombre o 28 años si eres mujer.

Cumplir con la edad mínima vigente en el año en que solicites tu jubilación.

Estar en el régimen del décimo transitorio del ISSSTE y no haber optado por los bonos de pensión.

¿El retiro a los 56 años ya aplica en 2026?

Sí aplica el nuevo esquema, pero con una aclaración importante que no debes de perder de vista.

En 2026, la jubilación anticipada ya está bajo las nuevas reglas, aunque todavía no se refleja una baja en la edad mínima. O sea:

Los hombres pueden jubilarse con 58 años de edad y 30 años de servicio.

Las mujeres pueden hacerlo con 56 años de edad y 28 años de servicio.

¿Cómo bajará la edad de jubilación anticipada del ISSSTE en los próximos años?

La reducción de la edad no será inmediata ni automática. El decreto establece un proceso gradual y progresivo. La meta es que en 2034 la jubilación anticipada pueda ejercerse con:

55 años de edad para hombres.

53 años de edad para mujeres.

Aunque en 2026 aún no se vea el cambio, el ajuste ya está en marcha.

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¿Quiénes sí pueden acceder al retiro anticipado del ISSSTE?

Este beneficio no es universal para todas las personas que cotizan en el ISSSTE.

Pueden acceder quienes:

Están en el régimen del décimo transitorio.

No eligieron el esquema de bonos de pensión.

Cumplen con los años de servicio requeridos.

¿Qué cambia en la práctica para quienes buscan jubilarse antes?

En términos simples, la jubilación anticipada en el ISSSTE ahora funciona así:

Ya no te pedirán cada vez más edad para retirarte.

Puedes jubilarte cuando edad y años de servicio coincidan.

Con el paso del tiempo, podrás hacerlo a una edad menor que antes.

El cambio más importante no es solo llegar a los 53 o 55 años, sino que el sistema dejó de endurecerse y comenzó a volverse más accesible.

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