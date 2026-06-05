Entre el tráfico y la sorpresa: Gobernador de Chiapas ayuda a mover un vehículo averiado| VIDEO

Una escena inesperada en plena avenida

Lo que parecía ser una mañana común en Tuxtla Gutiérrez terminó convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados de las últimas horas. En medio del tránsito habitual sobre el Boulevard Laguitos, un automóvil presentó una falla mecánica y quedó detenido en la vía pública, complicando la circulación de otros conductores.

Mientras algunas personas intentaban mover la unidad para evitar mayores afectaciones al tráfico, ocurrió algo que pocos esperaban. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien transitaba por la zona, observó la situación y decidió detener su marcha para brindar ayuda.

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El momento quedó grabado

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el mandatario desciende de su vehículo y corre hacia el automóvil averiado para unirse al esfuerzo de quienes ya intentaban empujarlo.

En el video, que dura poco más de un minuto, puede verse a varias personas colaborando para mover un automóvil Volkswagen Vento color negro que se había quedado varado cerca de la glorieta del Reloj Floral. La presencia del gobernador sorprendió tanto a los involucrados como a otros automovilistas que transitaban por el lugar.

Conforme avanzaba la maniobra, más ciudadanos se sumaron para ayudar, logrando finalmente colocar el vehículo en un sitio seguro fuera del flujo principal de circulación.

Gobernador de Chiapas empujando un coche en Tuxtla Gutiérrez Ampliar

De la ayuda al fenómeno viral

Una vez resuelta la situación, varias personas se acercaron a Ramírez Aguilar para agradecerle el apoyo. Algunos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con él y conversar brevemente sobre lo ocurrido.

Lo que para muchos fue un acto espontáneo de solidaridad rápidamente se transformó en contenido viral. Usuarios de distintas plataformas compartieron el video acompañado de mensajes de sorpresa, ya que en un primer momento algunos incluso pensaron que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial debido a lo inusual de la escena.

Sin embargo, diversos medios locales confirmaron la autenticidad del material y señalaron que los hechos ocurrieron realmente en una de las vialidades más transitadas de la capital chiapaneca.

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Reacciones divididas en redes

Como suele ocurrir con los contenidos virales relacionados con figuras públicas, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios destacaron la disposición del gobernador para involucrarse directamente en una situación cotidiana y ayudar a una conductora que enfrentaba un problema mecánico.

Otros, en cambio, consideraron que el episodio no debía interpretarse como un hecho extraordinario, argumentando que cualquier ciudadano podría haber actuado de la misma manera. Aun así, la mayoría de los comentarios coincidieron en que el gesto llamó la atención precisamente por tratarse de una autoridad estatal.

Gobernador de Chiapas / Eyepix Group Ampliar

Un gesto sencillo que llamó la atención

Más allá del debate generado en internet, el episodio dejó una imagen poco habitual en la vida política cotidiana. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y convirtió una falla mecánica en una historia viral.

Mientras las redes continúan comentando el hecho, la escena ha sido vista por muchos como un ejemplo de cómo una acción sencilla e inesperada puede captar la atención pública y generar conversación mucho más allá del lugar donde ocurrió.