Golpe histórico la captura de “El Mencho”, política de abrazos no balazos se fue a la basura: Héctor de Mauleón

El monstruo que está enfrente, -el CJNG- es inmenso y tremendamente violeto, relacionado con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval; el mismo monstruo que atentó contra el hoy secretario de Seguridad Omar García Harfuch; es un cártel que ha atemorizado a regiones enteras del país, reconoció el periodista Héctor de Mauleón, luego del operativo de seguridad para la captura de “El Mencho”, el que consideró como “un golpe histórico” , solo por debajo de la detención del El Chapo”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, De Mauleón afirmó que “este es el hecho más grande de combate al narcotráfico en México... impresionante por la reacción que exhibe el control territorial de este grupo”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Liderazgo del CJNG está en riesgo tras el golpe a su cúpula

Héctor recordó que hace 10 años hubo un operativo para detener a “El Mencho” en el que incluso cayó un helicóptero, pero la reacción fue focalizada a unas cuantas regiones en tres estados, pero el operativo de ayer fue de cerca de 300 bloqueos, con la quema de negocios en al menos 20 estados, “da una idea del poder que ha alcanzado el CJNG”.

Destacó que El Mencho, era objetivo de Estados Unidos desde hace una década y que “había logrado acentuar su poder, sobre todo en el sexenio que corre del 2018 al 2024” , por lo que ahora señaló:

Cada golpe que da el gobierno actual, desmiente las mentiras de un sexenio…. López Obrador debe sentirse exhibido”. —

El periodista celebró que la actual administración “hay tirado al cesto de la basura la política de abrazos y no balazos de López Obrador”.

Y aunque reconoció la presión que se ha desatado del gobierno de Estados Unidos, se dijo a la espera de que el actual gobierno tenga un plan de contención para lo que podría desatarse en México.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Hay plan de contención para Jalisco o vendrán por “El RR” y “El Meño”?: Diego Petersen

¿Qué pasó con “El Mencho” en el helicóptero?

De Mauleón refirió que la información del operativo ha llegado a cuentagotas y que “todo ha estado rodeado de un absoluto hermetismo” y a pesar de las especulaciones de lo ocurrido en el helicóptero, afirmó que

El Mecho no podía salir con vida de ese operativo”. —

Y resaltó que “la muerte de tantos elementos habla de la reacción terrible y la serie de emboscadas y ataques que se desataron en por el operativo”.

TE RECOMENDAMOS LEER: No hay bloqueos carreteros… México está en paz y calma, hay gobernabilidad: Sheinbaum