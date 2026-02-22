Narcocorridos sobre “El Mencho”: Las canciones que retratan al líder del CJNG abatido en Jalisco

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, se convirtió en figura recurrente de los narcocorridos, un fenómeno musical que ha sido señalado como apología del delito.

Los narcocorridos han convertido a Nemesio Oseguera Cervantes en un personaje recurrente dentro del repertorio del regional mexicano. Desde Los Alegres del Barranco hasta intérpretes solistas, varios artistas han dedicado canciones completas al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien presuntamente fue abatido este domingo durante un operativo en Jalisco.

Este género, que narra en clave musical la vida, ascenso y confrontaciones de figuras criminales, ha ganado popularidad en los últimos años. En ese universo, “El Mencho” es uno de los nombres más mencionados.

Tan solo la agrupación Los Alegres del Barranco protagonizó en 2025 una polémica luego de proyectar imágenes del capo durante un concierto en el Auditorio Telmex, mientras interpretaban El del Palenque, lo que derivó en acciones por apología del delito.

Otros intérpretes también han incorporado referencias directas o indirectas. Gerardo Ortiz cuenta con el tema “El M”; Alfredo Ríos, conocido como “El Komander”, incluyó canciones como "Estrategias de Guerra", con alusiones a la estructura del grupo criminal; Enigma Norteño con "El Señor de los Gallos", uno de los apodos atribuidos al líder; y Roberto Tapia grabó un corrido titulado tal cual, "El Mencho".

Aunque las autoridades han intentado frenar la difusión de este tipo de contenidos bajo el argumento de que promueven la apología del delito, el fenómeno se ha mantenido y, en algunos sectores, se ha expandido, principalmente entre públicos jóvenes.