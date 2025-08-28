Alejandro Moreno responde a Sheinbaum, quien lo llamó “porro”
El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo llamó “porro” por la agresión en el Senado contra Gerardo Fernández Noroña.
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió a las críticas que le hizo la presidenta Sheinbaum, quien lo llamó “porro” por su actuación violenta en el Senado de la República cuando agredió físicamente al morenista Gerardo Fernández Noroña.
Rechaza críticas de Sheinbaum
En conferencia de prensa en la sede del PRI, Moreno señaló, sin mencionar a la mandataria por su nombre, lo siguiente:
“Quien está en el poder que se dedique a gobernar y, si quiere debatir, que se postule para ser legisladora o bien que dirija un partido político, pero que no haga esas lamentables declaraciones que generan polarización”.— Alejandro Moreno Cárdenas
Acompañado de los líderes parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado, reiteró que nadie lo intimida y acusó al “narcogobierno de Morena” de hostigarlo mediante acoso por tierra y aire, lo que lo ha obligado a contar con camioneta blindada y personal de seguridad.
Defiende su inocencia y denuncia persecución
El senador recordó que la primera solicitud de desafuero por enriquecimiento ilícito ya fue desechada y prácticamente quedó exonerado, aunque reconoció que existe otra petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. Señaló que se trata de una “fabricación de delitos” con la intención de encarcelarlo.
“Nos hostigan, nos acosan en los últimos 7 años… fue una persecución política desde el día uno. Todo por lo que me acusaron y todos mis bienes muebles son lícitos. Fabricación de delitos, no tengo nada que esconder, pero eso es la consolidación de la dictadura”.— Alejandro Moreno Cárdenas
Finalmente, Alejandro Moreno convocó a los votantes que respaldaron a López Obrador y a Morena a “recapacitar” y optar por el PRI para “defender a México de la dictadura morenista”.
