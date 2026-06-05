Sismo 5 junio 2026: ¿Por qué no se activaron las alertas sísmicas durante el temblor?

Se registra sismo en la CDMX, no sonó la alerta sísmica

Luego del sismo que se percibió en algunas zonas de la Ciudad de México, muchas personas comenzaron a preguntarse por qué no se activó la alerta sísmica. En redes sociales, usuarios compartieron dudas y reportaron haber sentido el movimiento sin escuchar los altavoces del sistema de alerta en la capital.

Sin embargo, autoridades explicaron que la razón principal por la que no sonó la alerta sísmica en CDMX tuvo que ver directamente con la magnitud del temblor y la energía detectada por el sistema de monitoreo.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), la alerta sísmica solo se activa cuando un sismo supera ciertos niveles de energía que podrían representar un riesgo importante para la población. En este caso, el movimiento telúrico registrado no alcanzó la intensidad necesaria para activar los altavoces en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, la magnitud del sismo registrado hoy fue de 5.2 (hasta el momento de que se escribió la nota).

Mx - Sismo registrado en CDMX Ampliar

Por eso, aunque el temblor sí fue percibido en algunas alcaldías, las autoridades determinaron que no representaba un nivel de riesgo suficiente para activar la alerta pública.

¿Cuándo sí se activa la alerta sísmica?

La alerta sísmica se activa principalmente cuando los sensores detectan un sismo que podría provocar movimientos fuertes en ciudades como:

CDMX

Guerrero

El objetivo del sistema es dar algunos segundos de anticipación para que las personas puedan resguardarse antes de que llegue el movimiento más intenso. Autoridades recuerdan que:

No todos los sismos ameritan alerta

Percibir un temblor no significa automáticamente que falló el sistema

La activación depende del potencial destructivo estimado

Además, en algunos casos el movimiento puede sentirse más por las condiciones del suelo o la altura de ciertos edificios.

¿Qué hacer si se percibe un sismo aunque no suene la alerta?

Protección Civil recomienda mantener la calma y seguir protocolos básicos de seguridad aunque no se active la alerta sísmica. Entre las principales recomendaciones están:

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer

Ubicarse en zonas de menor riesgo

No correr ni usar elevadores

Revisar rutas de evacuación

Mantener lista una mochila de emergencia

Especialistas también recomiendan no difundir rumores o información falsa sobre supuestas “fallas” del sistema sin confirmación oficial.