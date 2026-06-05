Jubilación anticipada a los 55 años: Por orden de Sheinbaum, se abrió para estos trabajadores

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece una reducción gradual en la edad de jubilación para trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE.

En notas previas en W Radio ya habíamos adelantado los alcances del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que modifica la jubilación en el ISSSTE. Ahora que la reforma ya está en vigor, queda claro cómo impacta en el retiro de los trabajadores del Estado, especialmente para quienes están cerca de jubilarse. Y el cambio más importante es que se fijó un punto de llegada que antes no existía: la posibilidad de jubilarse desde los 55 años.

¿Por qué se modificó la edad de jubilación en el ISSSTE?

Desde 2007, la edad de jubilación para los trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE aumentaba de forma gradual cada año. Ese esquema, conocido como incremento progresivo, obligaba a esperar cada vez más para poder retirarse.

Este punto, que ya habíamos adelantado en notas anteriores aquí en W Radio, permite que, con el decreto firmado por Sheinbaum y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, quede eliminado.

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¿Cuál es la nueva edad mínima para jubilarse?

En el corto plazo, la edad mínima todavía no baja, pero sí deja de subir. Para 2026, las reglas quedan así:

58 años para hombres

56 años para mujeres

Estas edades son el punto donde se detuvo el incremento automático. A partir de ahí, el decreto establece que la edad mínima comenzará a reducirse de forma gradual en los años siguientes.

El chiste es que, en 2034, la jubilación pueda solicitarse desde:

55 años en hombres

53 años en mujeres

Pero ojo, porque esto no quiere decir que ya sea posible jubilarse a los 55 años, sino que ese será la meta de esta.

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¿Qué otros requisitos se deben cumplir para jubilarse?

La edad no es el único factor que debes considerar. Para conseguir una jubilación bajo este régimen, el ISSSTE te pide también años mínimos de servicio, los cuales no cambian con el decreto:

30 años de servicio para hombres

28 años de servicio para mujeres

¿A qué trabajadores del ISSSTE sí les aplica la jubilación anticipada?

El decreto no es universal para todos los afiliados al ISSSTE, ya que la reducción en la edad de jubilación aplica a quienes:

Están bajo el régimen del Décimo Transitorio, y

No optaron por el esquema de bonos de pensión.

Si elegiste otro régimen o no tienes claro en cuál estás, lo más recomendable es verificar tu situación con el ISSSTE, ya que de ello depende si puedes acceder o no a este beneficio.

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¿Qué cambia realmente con el decreto de Sheinbaum?

Más allá de las fechas, el cambio de fondo es la dirección del sistema. Durante bastantes años, jubilarse implicaba esperar cada vez más tiempo, pero con esta reforma ocurre lo contrario.

Y, aunque en 2026 todavía no se puede jubilar a los 55 años, el decreto ya dejó establecido que esa será la nueva referencia. Para muchos trabajadores del Estado, esto redefine su planeación laboral, financiera y personal en los próximos años.

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