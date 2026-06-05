Protocolo de 21 días: Así rastrearán a los extranjeros que lleguen a México para el Mundial 2026

Desde la toma automatizada de temperatura hasta la inspección física ante síntomas críticos como el sangrado nasal o el vómito, esta es la estricta implementación de filtros sanitarios en los principales aeropuertos de México para prevenir un brote de ébola en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

Ampliar

Te podría interesar: Ébola preocupa riesgo de contagio rumbo al Mundial, advierte infectólogo

¿Por qué se reforzaron los filtros sanitarios por el Mundial 2026?

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pedro Zenteno Santaella, celebró estos filtros sanitarios que se han implementado además en los aeropuertos de Canadá y Estados Unidos.

El legislador de Morena recordó que la alerta que impulsó la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue básicamente para prevenir el ébola y el hantavirus.

Por ello, en México se tomaron ya las medidas preventivas para garantizar que no surjan brotes de ninguna de esas enfermedades, ahora que han empezado a llegar ya algunos equipos que participarán en el justa deportiva internacional.

“El cerco sanitario tiene que ver con estas dos alarmas sanitarias el ébola que es la que la OMS ha echado adelante y el hantavirus, esos dos, lo demás pues ahí vamos”. —

El ébola es un virus para el cual no existe cura Ampliar

También puedes leer: Ébola: Congo eleva a 238 el número de muertes por contagio

¿Qué medidas contempla el cerco sanitario recomendado por la OMS?

Este cerco preventivo que recomendó la OMS contempla:

La detección temprana

El rastreo de contactos

La vigilancia en puertos y aeropuertos

Lo anterior con la finalidad de mitigar la dispersión internacional e identificar pasajeros que hayan transitado por zonas de riesgo en los 21 días previos.

Ampliar

Encuentra más: Contra reloj: tres vacunas buscan frenar el avance del ébola Bundibugyo

¿Cómo funcionan los controles sanitarios en los aeropuertos?

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dijo que básicamente los controles sanitarios en los aeropuertos consisten en:

Tomar la temperatura a los pasajeros

Revisión de algunos documentos

Posibles síntomas como fiebre, vómito o sangrado nasal.

Síguenos en Google News y encuentra más información