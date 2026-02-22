¿Quién era Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación?

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, consolidó al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en el país.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido este domingo durante un operativo encabezado por fuerzas del Ejército, en lo que representa uno de los golpes más significativos contra la delincuencia organizada en el país.

Desde la mañana, el Gobierno de Jalisco había informado que fuerzas federales realizaron un operativo en el municipio de Tapalpa, derivado de enfrentamientos en la zona que provocaron narcobloqueos a lo largo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Quién era “El Mencho”?

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Michoacán, Nemesio Oseguera Cervantes provenía de una familia de campesinos que migró a California, Estados Unidos. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Inició su trayectoria en el Cártel del Milenio, organización que operaba en coordinación con el Cártel de Sinaloa, donde también figuraba Ignacio Coronel Villarreal, considerado cercano a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Tras la muerte de Coronel en 2010 y la detención de Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, el Cártel del Milenio se fragmentó en dos facciones: “Los Torcidos” y “La Resistencia”.

La disputa interna por el control del narcotráfico en Jalisco derivó en la consolidación de “Los Torcidos”, grupo que posteriormente dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo el liderazgo de Oseguera, el CJNG expandió su presencia a múltiples estados del país y estableció operaciones internacionales, colocándose como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y de confrontación frente al Estado.

Con su abatimiento, el nombre de Oseguera se suma al de otros capos detenidos o neutralizados en la última década, como Joaquín Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada, todos actualmente bajo custodia en Estados Unidos.