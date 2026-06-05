“Jugaron con nuestros sentimientos”, Madre de la periodista Roxana Guzmán desmiente que haya aparecido

“Antes de publicar algo chequen sus fuentes porque ayer jugaron con nuestros sentimientos”, dijo Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán Ramírez, quien continúa desaparecida desde hace cuatro días cuando fue sacada por la fuerza de su domicilio, ubicado en Nanchital, Veracruz, por un grupo de hombres armados.

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¿Qué exigieron los familiares de Roxana Guzmán en Veracruz?

Durante la gira de trabajo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo realizó en el estado de Veracruz, familiares y amigos de Roxana se manifestaron en Astillero de la Marina para exigir la aparición con vida de la directora de Pulso Informativo del Sureste.

“Ya son cuatro días y mi hija no aparece, ya son muchos días, venimos a ver si nos puede atender para que nos den más apoyo, necesitamos. A ustedes les pido con el corazón en las manos que antes de publicar algo, chequen sus fuentes porque ayer jugaron con nuestros sentimientos” — Rubicelia Ramírez Posada, madre de la víctima.

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¿Qué ocurrió con el rumor sobre la localización de la periodista?

Luego de que trascendiera un falso rumor de que la comunicadora había aparecido con vida, la madre de Roxana, aseveró que jugaron con sus sentimientos.

“Recibimos una llamada donde nos avisaban que habían encontrado a mi hija, yo hablé con esa persona que según tenía a mi hija y me dijo que no, me colgó, apagó el teléfono”. — Rubicelia Ramírez Posada, madre de la víctima.

La señora Rubicelia comentó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado les han dicho que siguen trabajando, con operativos en la zona.

🚨 La RIPVG exige la búsqueda inmediata y la aparición con vida de la periodista mexicana Roxana Guzmán Ramírez.



Su desaparición constituye una grave violación a los derechos humanos y un ataque a la libertad de expresión.



📢 Pronunciamiento completo: https://t.co/QqvPftCVBo pic.twitter.com/zswPwNmGn2 — Red Int. de Periodistas con Visión de Género (@redpergenero) June 4, 2026

¿Qué información han recibido sobre la búsqueda?

Hasta el momento, dijo la madre de la comunicadora, nadie ha pedido ningún rescate por Roxana.

“No puedo queja de la atención, pero no veo resultados, ya son muchas horas, muchos días. A mi hija yo le digo que resista lo más que pueda, que regrese a casa con bien, sus hijos la extrañan demasiado, mi esposo y yo también, como papás estamos destrozados”. —

Finalmente, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum que se ponga la mano en el corazón y les ayude para localizar a su hija.

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