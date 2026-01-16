Sheinbaum defiende estrategia de seguridad y pide corresponsabilidad a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el avance de su administración en la lucha contra el narcotráfico y la violencia delictiva. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

México hace su parte y Estados Unidos debe hacer la suya, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien exigió “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ello en una llamada telefónica que sostuvieron este jueves.

Durante la mañanera de visita al C5 de Ecatepec, Estado de México, la primera mandataria aseguró que su administración ha dado resultados tanto en contra del tráfico de drogas, como en el combate a distintos delitos.

¿Qué resultados defiende México en la estrategia de seguridad?

“Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta… y del trabajo que ha estado haciendo México… tres resultados: el primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo, en la frontera de Estados Unidos, ¿por qué se han reducido esas incautaciones? Pues porque estamos haciendo las incautaciones en México… segundo: en México se han incautado cerca de 320 t de droga distintas, de esas 51 son en el mar, el otro resultado disminución del 40% de los homicidios dolosos en México ,si no estuviéramos si no estuviera funcionando la estrategia de seguridad, pues no tendríamos una reducción del 40% de reducción de homicidios dolosos”.

Dijo no comprender por qué Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable, como aseveró la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

“Y hasta ahora, pues hemos colaborado y nos hemos coordinado muy bien pues… no sé no, no, desconozco, pues, pero lo cierto es que ahí hay muchos resultados y va a haber más resultados, pero tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida además del respeto a nuestra soberanía”.

Insistió que México está haciendo lo suyo e incluso dijo que los integrantes del gabinete no duermen para mantener la vigilancia y la coordinación permanente.

¿Qué exige Sheinbaum a Estados Unidos?

“Tiene que ver con un trabajo conjunto… que más, bueno allá hay distribución de drogas, allá y lavado de dinero entonces… aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días, el gabinete de seguridad prácticamente no duermen del trabajo permanente las operaciones permanentes, la coordinación, seguir trabajando coordinando y todo lo que podamos hacer por México y además para evitar que llegue droga a Estados Unidos, pero ellos tienen que hacer su parte también, reducir el tráfico de armas a México campaña educación”.

Destacó que recientemente el gobierno mexicano logró una incautación de armas que demuestra que aún hay tráfico de estos objetos desde Estados Unidos.

“Más resultados… pues tienen que ver con varios temas; uno, seguir trabajando como lo hemos hecho, seguir cooperando colaborando y dos palabras muy importantes; respeto mutuo y responsabilidad compartida… no puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que haber su parte, esta crisis de consumo que tienen allá, pues tiene también que atenderse. Segundo disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México, el día de ayer en Tijuana, Baja California, elementos del gabinete de seguridad localizaron un vehículo en el cual aseguraron 21 armas largas sin 30 armas cortas”.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que en Estados Unidos también se deben incrementar las acciones contra la distribución de drogas y el lavado de dinero en su territorio.

Asimismo, reiteró que agencias operativas de Estados Unidos han ofrecido a México la participación directa de militares en operativos contra el crimen organizado; sin embargo, enfatizó que dichas propuestas han sido rechazadas.

