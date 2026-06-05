Se registra Sismo en Guerrero: ¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

La tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el oeste de Ometepec, Guerrero, que fue perceptible en varias zonas de la Ciudad de México, sin embargo, debido a la baja magnitud no se encendió la alerta sísmica.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/wwDzI7WLxf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México iniciaron el protocolo de seguridad y protección civil, aunque hasta el momento se reporta saldo blanco.

#CiudadSegura | Tras la percepción de #sismo en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 5, 2026

🚨🚨 🚨 #Sismo Preliminar: Magnitud 5.6 a 29 km al oeste de Ometepec, Guerrero.



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.



🚨 ¡Nos mantenemos alertas! 🚨 pic.twitter.com/AFGoyycg8t — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 5, 2026

Por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó en redes sociales que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.

Mientras que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que no se tiene reporte de lesionados, ni de daños a la infraestructura en sus unidades.

¿Por qué no se encendió la alerta sísmica?

La Alerta sísmica es un sistema de sensores especiales vigila el movimiento de la tierra, es decir, detectan las primeras señales de un sismo y, si cumplen ciertos criterios, activan la alerta.

Los casos en los que se activa son:

Un sismo mayor a magnitud 5 a menos de 250 km de la ciudad.

Uno mayor a magnitud 5.5 a menos de 350 km.

Uno mayor a magnitud 6 a más de 350 km.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene una guía para actuar en caso de sismo, y lo divide en tres categorías:

Antes

Ubica los objetos que pueden caer y alejáte de ellos.

Localiza las zonas de menor riesgo y rutas de evacuación.

Ten siempre a la mano una mochila de emergencia.

Durante

Manten la calma, no corras y acude a las zonas de menor riesgo.

Aléjate de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes.

Evita los elevadores y regresa al inmueble cuando, Protección Civil te lo indique.

Después

Inspecciona tu casa u oficina y verifica que no haya daños.

Colabora con las autoridades y recuerda tener a la mano números de emergencias.

Reporta cualquier daño al 911.

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