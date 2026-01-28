Crisis de inseguridad en Sinaloa: Secuestran a 10 trabajadores de minera canadiense Vizsla Silver en Concordia

Diez empleados de la empresa minera canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados por un grupo armado la mañana del pasado 23 de enero, cuando realizaban un proyecto en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, denunciaron familiares.

“El caso cuenta con una carpeta de investigación abierta y se encuentra bajo seguimiento formal por parte de la autoridad ministerial”, señaló el vicefiscal regional de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho.

¿Cómo ocurrió el secuestro de trabajadores en Concordia?

Medios locales reportaron que un comando armado irrumpió alrededor de las 06:00 horas en el fraccionamiento La Clementina, lugar donde se alojaban los trabajadores, y donde se les privó de la libertad.

Las víctimas son ingenieros y personal técnico que laboran para la minera canadiense Vizsla Silver.

¿Cuál es el estatus de la búsqueda de los trabajadores?

De acuerdo con información oficial, algunas de las víctimas ya cuentan con fichas de búsqueda activas en la plataforma de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, lo que confirma la intervención de instancias especializadas en la atención del caso.

A través de redes sociales, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresó su preocupación ante el hecho.

La asociación hizo un llamado a las autoridades a actuar con prontitud y coordinar acciones que permitan el regreso seguro de los trabajadores.

Este caso se da a conocer en medio de la ola de violencia e inseguridad que atraviesa Sinaloa.

Desde septiembre de 2024, la disputa interna que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, facciones del cartel de Sinaloa, ha causado más de mil 800 muertos y más 2 mil 400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

