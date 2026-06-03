Alerta Kaspersky por amenazas corporativas al alza durante el Mundial de Futbol

Ciberataques afectan principalmente a los sectores financiero, retail y turismo por saturación durante el Mundial de Futbol, advierte la investigadora de Kaspersky. / WorSangJun

De cara al Mundial 2026 las empresas mexicanas enfrentan una presión sin precedentes de ciberseguridad, por lo que es importante poner atención en gestión y protección de datos , pues tan solo en 2025 se registraron más de 297 mil ataques diarios de malware dirigidos a empresas mexicanas, señaló la Investigadora de Seguridad Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, Isabel Manjarrez.

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En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, la investigadora detalló que los sectores más susceptibles de cara al Mundial 2026, son el financiero, retail y turismo por los picos masivos de demanda que pueden registrar.

Los atacantes van tanto contra empresas grandes como pequeñas para vulnerar bases de datos o comprometer la infraestructura de transacciones de las mismas empresas, el 28% de las empresas ha sufrido fuga de datos confidenciales, lo que es una alerta en el tema.

Las vías de acceso o fuga de datos de proveedor o la interconexión pueden ser la puerta de entrada para el hackeo.

Es importante adoptar una estrategia proactiva, no esperar a que nos pase, nada de ser reactivos, sino ir por la prevención con herramientas que ayuden a agilizar, como la ciberseguridad para tener un buen monitoreo de sistemas y detectar las señales de algún problema.

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La recomendación de la investigadora es la prevención proactiva con los siguientes pasos:

Establecer algunas políticas estrictas de cifrado, porque son datos importantes.

Tener higiene digital, en general es importante para reducir el número de puertas para los atacantes.

Capacitar a la gente, no solo al área de tecnología sino a todo el personal y darles a conocer los riesgos.

Finalmente, recordó la demanda masiva abren puertas para atacantes, por lo que se espera el incremento en estafas o ataques de malware, de ahí la importancia de la prevención.

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