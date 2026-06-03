Alerta Kaspersky por amenazas corporativas al alza durante el Mundial de Futbol
Ciberataques afectan principalmente a los sectores financiero, retail y turismo por saturación durante el Mundial de Futbol, advierte la investigadora de seguridad, Isabel Manjarrez.
De cara al Mundial 2026 las empresas mexicanas enfrentan una presión sin precedentes de ciberseguridad, por lo que es importante poner atención en gestión y protección de datos, pues tan solo en 2025 se registraron más de 297 mil ataques diarios de malware dirigidos a empresas mexicanas, señaló la Investigadora de Seguridad Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, Isabel Manjarrez.
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En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, la investigadora detalló que los sectores más susceptibles de cara al Mundial 2026, son el financiero, retail y turismo por los picos masivos de demanda que pueden registrar.
Los atacantes van tanto contra empresas grandes como pequeñas para vulnerar bases de datos o comprometer la infraestructura de transacciones de las mismas empresas, el 28% de las empresas ha sufrido fuga de datos confidenciales, lo que es una alerta en el tema.
Las vías de acceso o fuga de datos de proveedor o la interconexión pueden ser la puerta de entrada para el hackeo.
Es importante adoptar una estrategia proactiva, no esperar a que nos pase, nada de ser reactivos, sino ir por la prevención con herramientas que ayuden a agilizar, como la ciberseguridad para tener un buen monitoreo de sistemas y detectar las señales de algún problema.
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La recomendación de la investigadora es la prevención proactiva con los siguientes pasos:
- Establecer algunas políticas estrictas de cifrado, porque son datos importantes.
- Tener higiene digital, en general es importante para reducir el número de puertas para los atacantes.
- Capacitar a la gente, no solo al área de tecnología sino a todo el personal y darles a conocer los riesgos.
Finalmente, recordó la demanda masiva abren puertas para atacantes, por lo que se espera el incremento en estafas o ataques de malware, de ahí la importancia de la prevención.