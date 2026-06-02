México y España acuerdan ampliar inversiones; Marcelo Ebrard destaca oportunidades del Plan México

México y España reafirmaron su compromiso de fortalecer su relación económica mediante el incremento del intercambio comercial y la promoción de nuevas inversiones, durante una reunión de trabajo celebrada en la Secretaría de Economía y que contó con la participación de autoridades y representantes empresariales de ambas naciones.

La delegación española estuvo encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien visitó el país acompañado por representantes de 65 empresas con inversiones ya establecidas o con proyectos de expansión en territorio mexicano.

Por parte del Gobierno de México participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda, Edgar Amador; y secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

También asistieron el secretario de Industria de España, Jordi García Brustenga, y el embajador español en México, Juan Duarte Cuadrado.

¿Qué sectores se verán beneficiados con este acuerdo bilateral?

Durante el encuentro, Marcelo Ebrard destacó que el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, abre nuevas oportunidades para la inversión extranjera en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

Las empresas españolas presentes pertenecen a áreas como gestión integral del agua, sostenibilidad, transición energética, infraestructura, movilidad, tecnologías avanzadas, servicios financieros y logísticos, además de industrias como la aeronáutica, automotriz, química y de reciclaje.

Los representantes empresariales coincidieron en que la relación entre México y España se caracteriza por la confianza mutua, la integración de cadenas de valor y una creciente cooperación en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

¿Cuál fue el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a los inversionistas?

A través de una conexión remota, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el interés de las empresas españolas por invertir en México y reiteró el compromiso de su administración para brindar certeza y condiciones favorables a las inversiones.

Las autoridades destacaron que España se mantiene como uno de los principales socios económicos de México y un aliado estratégico para diversificar mercados, fortalecer cadenas de suministro y generar inversiones que impulsen el desarrollo regional y la creación de empleos.

Síguenos en Google News y encuentra más información