Atacan a balazos a diputados en Culiacán, Sinaloa

Aún se desconoce el estado de salud de ambos

Cerca del mediodía, se registró un ataque a balazos en el ‘Malecón Viejo’, en el centro de Culiacán, Sinaloa, contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC).

Las víctimas son Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda.

El lugar exacto del hecho es Paseo Niños Héroes, a la altura de la calle Domingo Rubí, cerca de las instalaciones de MC.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre heridos, responsables ni el motivo del ataque.

¿Qué dijo el gobernador de Sinaloa?

Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que fue informado de la agresión, y que instruyó al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables

“Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos. Les mantendré informados”. — Rubén Rocha Moya

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

¿Quién es Elizabeth Montoya?

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es diputada local por MC, partido en el cual es Secretaria de Acuerdos.

Como diputada es:

Presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes

Vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

Vocal de la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social

Vocal de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión

¿Quién es Sergio Torres Félix?

Sergio Torres Félix es diputado por MC en Sinaloa, partido en el cual es Coordinador Estatal Movimiento Ciudadano.

Como diputado es:

Integrante con voz y voto de la Junta de Coordinación Política

Secretario de la Comisión de Pesca y Acuicultura

Vocal de la Comisión de Derechos Humanos

Vocal de la Comisión de Fiscalización

Vocal de la Comisión de Justicia

