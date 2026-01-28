Atacan a balazos a diputados en Culiacán, Sinaloa
Las víctimas son Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda
Cerca del mediodía, se registró un ataque a balazos en el ‘Malecón Viejo’, en el centro de Culiacán, Sinaloa, contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC).
Las víctimas son Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda.
El lugar exacto del hecho es Paseo Niños Héroes, a la altura de la calle Domingo Rubí, cerca de las instalaciones de MC.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre heridos, responsables ni el motivo del ataque.
Te podría interesar: Persecución en Culiacán: atacan camioneta del Secretario de Seguridad
¿Qué dijo el gobernador de Sinaloa?
Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que fue informado de la agresión, y que instruyó al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables
“Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos. Les mantendré informados”.— Rubén Rocha Moya
También puedes leer: “No fue confusión, fue un ataque directo”, Humberto Chaidez exige justicia por su hijo en Sinaloa
¿Quién es Elizabeth Montoya?
Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es diputada local por MC, partido en el cual es Secretaria de Acuerdos.
Como diputada es:
- Presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes
- Vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
- Vocal de la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social
- Vocal de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión
Encuentra más aquí: La inseguridad en México no perdona, ni a la Iglesia
¿Quién es Sergio Torres Félix?
Sergio Torres Félix es diputado por MC en Sinaloa, partido en el cual es Coordinador Estatal Movimiento Ciudadano.
Como diputado es:
- Integrante con voz y voto de la Junta de Coordinación Política
- Secretario de la Comisión de Pesca y Acuicultura
- Vocal de la Comisión de Derechos Humanos
- Vocal de la Comisión de Fiscalización
- Vocal de la Comisión de Justicia
Información en proceso.