Persecución en Culiacán: atacan camioneta del Secretario de Seguridad

Esta mañana se registró una fuerte persecución en Culiacán a balazos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán; durante el operativo, la camioneta del secretario de Seguridad y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, recibió impactos de bala.

El gobernador Rubén Rocha Moya precisó que la persecución se debió a que delincuentes querían atacar a policías municipales cuando se dirigían a sus hogares después de terminar su jornada laboral.

¿Cómo se originó la persecución en Culiacán?

El mandatario estatal explicó que al notar este intento de ataque, se desplegó un operativo encabezado por el Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal; al iniciarse el enfrentamiento, la camioneta del secretario fue la que más recibió impactos de bala, sin embargo, resultó ileso ya que la unidad estaba blindada.

“Estaban haciendo su tarea. Ellos iban en una persecución y detuvieron a cuatro delincuentes, pero recibieron fuego de parte de los delincuentes y la camioneta que más recibió fue la del secretario de seguridad”. — Rubén Rocha Moya

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que tras este hecho, un policía municipal fue herido por esquirlas de bala y cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos por las autoridades.

TARJETA INFORMATIVA#SSPSinaloa informa que, este martes 27 de enero de 2026, se reportó al C4i la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta Tucson, color blanca, en el sector Bachigualato, en la ciudad de Culiacán, iniciando el seguimiento por parte de las…

¿Civiles resultaron heridos durante la balacera?

Durante la persecución, un papá y una estudiante de cuarto año de primaria resultaron heridos al ser embestido el vehículo en el que se encontraban; acababan de arribar a la primaria de la menor, alrededor de las 7:30 horas. Afortunadamente, sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Tras el hecho violento, los niños que ya habían llegado al plantel fueron resguardados por personal docente, y cuando hubo las condiciones, fueron entregados a los padres de familia. Las clases presenciales se suspendieron en dicha primaria, y en otro jardín de niños de la zona.

El escuadrón motorizado de la Policía Estatal Preventiva mantiene presencia en zonas comerciales y habitacionales de la ciudad capital. #Culiacán



Usa la línea de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 de manera responsable. Las autoridades del Grupo Interinstitucional… pic.twitter.com/vZCeYFMeOA — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 27, 2026

Otros hechos de inseguridad

Esta mañana los habitantes de Culiacán despertaron con la localización de dos hombres asesinados en distintos puntos de la ciudad; uno en el sector Santa Fe y otro en el sector La Conquista.

Además, en las últimas horas habitantes han reportado enfrentamientos armados, de manera intermitente, en los municipios de Escuinapa y Concordia, generando temor entre la población, suspensión de actividades cotidianas y el cierre preventivo de planteles educativos.

