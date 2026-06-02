Mundial 2026 en CDMX: Presentan operativo de movilidad, seguridad y transporte eléctrico al Estadio Azteca

A solo 10 días de que ruede el balón, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró oficialmente la Casa Ciudad de México International Media Center, el espacio que albergará a más de 500 periodistas de 30 países. Durante el evento, las autoridades capitalinas y representantes de la FIFA presentaron el plan integral de movilidad, seguridad y logística para el Mundial 2026, diseñado para garantizar la fluidez de la capital y el disfrute de la afición.

Como parte de los anuncios clave para el partido inaugural del próximo 11 de junio, se confirmó que se suspenderán las clases de educación básica (primaria, secundaria y media superior) en las escuelas públicas de la Ciudad de México, facilitando el desarrollo de los operativos viales.

Movilidad Inteligente: Cómo llegar al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

El Gobierno de la CDMX implementará un modelo de transporte sostenible y ordenado para evitar el colapso vial. Los asistentes con boleto contarán con alternativas eficientes y transporte eléctrico directo para acceder al recinto deportivo.

1. El modelo ‘Park and Ride’ (Estacionamiento y Salida)

Los aficionados podrán dejar sus autos de manera segura en estacionamientos estratégicos y abordar autobuses eléctricos con trayecto directo al estadio. El servicio iniciará a las 7:00 AM con un costo de $500 pesos por viaje redondo (incluye tarjeta conmemorativa). Los puntos habilitados son:

Campo Marte (salida junto al Auditorio Nacional hacia CETRAM Huipulco).

Parque Ecológico de Xochimilco.

Six Flags México.

Centro Comercial Santa Fe.

Plaza Carso (con llegada a Santa Úrsula).

2. Puntos de salida directa ‘Ride’ (Sin Estacionamiento)

Para quienes utilicen transporte público o se trasladen a pie, se habilitarán autobuses eléctricos desde zonas hoteleras y centrales por $350 pesos el viaje redondo:

Bellas Artes, Chapultepec (servicio especial de Trolebús), Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes (conexión AICM Terminal 1 y 2), Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Dato Clave: Ambos modelos conectarán con el CETRAM Huipulco o la zona de Santo Tomás en Santa Úrsula. Desde ahí, los aficionados realizarán una caminata segura de 15 a 30 minutos por rutas peatonales guiadas.

MX- Clara Brugada Molina, inauguró oficialmente la Casa Ciudad de México International Media Center Ampliar

3. Transporte Público, Ecobici y Taxis de Aplicación

Tren Ligero (El “Ajolote”): Será la columna vertebral de la movilidad, conectando Taxqueña con Xochimilco. Se suspenderá el servicio ordinario tres horas antes del partido para dedicarse exclusivamente al traslado de espectadores.

Será la columna vertebral de la movilidad, conectando Taxqueña con Xochimilco. Se suspenderá el servicio ordinario tres horas antes del partido para dedicarse exclusivamente al traslado de espectadores. Movilidad Activa: Se dispondrá de 2,000 Ecobicis y 2,000 scooters distribuidos en cinco puntos periféricos como el Corral de Héroes del 47, Coyoacán y Viaducto Tlalpan.

Se dispondrá de distribuidos en cinco puntos periféricos como el Corral de Héroes del 47, Coyoacán y Viaducto Tlalpan. Taxis y Aplicaciones: Habrá más de 1,000 taxis seguros registrados operando en bahías específicas (Gran Sur, Paseo Acoxpa, Renato Leduc). Una geocerca impedirá el ingreso de vehículos de aplicación a la zona peatonal de exclusión.

Seguridad y el Polígono “Última Milla”

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la Policía de la CDMX desplegará a más de 56,000 elementos en toda la capital durante el periodo mundialista. Específicamente para el Estadio, se dispondrá de 7,708 policías y 682 vehículos.

Restricciones viales y Tarjetón Digital para vecinos

Se implementará el operativo de seguridad “Última Milla”, restringiendo el acceso vehicular en el perímetro delimitado por:

Norte: Avenida Santa Úrsula.

Avenida Santa Úrsula. Sur: Circuito Azteca y lateral de Anillo Periférico.

Circuito Azteca y lateral de Anillo Periférico. Oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres.

Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres. Poniente: Avenida del Imán y Gran Sur.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, detalló que el acceso vehicular a esta zona peatonal estará estrictamente reservado para cuerpos de emergencia, aficionados con boleto acreditado y residentes censados. Los vecinos ingresarán mediante un Tarjetón Digital QR gratuito e infalsificable ligado a sus placas y modelo de auto. Quienes no cuenten con el código digital por falta de batería o extravío podrán acreditar su paso con la credencial de elector (INE) o comprobante de domicilio.

Fan Fest en el Zócalo y 18 Festivales Futboleros

La fiesta del Mundial 2026 se vivirá en toda la ciudad con un enfoque de derechos humanos, juego limpio y cero discriminación.

FIFA Fan Festival (Zócalo): Del 11 de junio al 19 de julio se transmitirán los partidos en pantallas gigantes de forma gratuita, esperando hasta 60,000 personas diarias bajo el cobijo del Plan Kukulcán de seguridad y protección civil.

Del 11 de junio al 19 de julio se transmitirán los partidos en pantallas gigantes de forma gratuita, esperando hasta 60,000 personas diarias bajo el cobijo del de seguridad y protección civil. Festivales en Alcaldías: Se habilitarán 18 festivales culturales y futboleros en las 16 demarcaciones. Además, el gobierno anunció que la capital ya cuenta con más de 500 canchas de fútbol nuevas y rehabilitadas para incentivar el deporte comunitario.

Horarios y artistas de la Ceremonia de Inauguración (11 de Junio)

Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, hizo un llamado vehemente a descargar los boletos desde la aplicación oficial móvil de FIFA 2026 (disponible en iOS y Android) antes de salir de casa, ya que el código QR y la tecnología NFC funcionarán sin necesidad de internet en los accesos.

Cronograma del día inaugural:

09:00 AM: Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México y activación de zonas culturales perimetrales.

Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México y activación de zonas culturales perimetrales. 11:00 AM: Se solicita a todos los aficionados estar en sus asientos para participar en la ceremonia interactiva .

Se solicita a todos los aficionados estar en sus asientos para participar en la . 11:30 AM: Inicio del show de inauguración con un elenco internacional que incluye a: Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y Tyla .

Inicio del show de inauguración con un elenco internacional que incluye a: . 01:00 PM: Silbatazo inicial del primer partido de la Copa del Mundo.

La Ciudad de México se declara completamente lista y blindada para hacer historia al convertirse en la sede del cuarto Mundial en su trayectoria social y deportiva.