Nacidas en 1981 podrán jubilarse a los 53: Sheinbaum decretó el fin de los aumentos de edad

Con el decreto de Claudia Sheinbaum, la edad de jubilación del ISSSTE dejó de aumentar y comenzará a reducirse de forma gradual hasta 2034.

Durante casi dos décadas, jubilarse en el ISSSTE fue cada vez más complicado. Desde la reforma de 2007, la edad mínima de retiro aumentaba de forma progresiva año con año, alejando el momento de la jubilación para miles de trabajadores del Estado.

Eso acaba de cambiar. Con un decreto presidencial, el gobierno federal detuvo ese incremento automático y estableció un nuevo esquema que, en lugar de subir la edad de retiro, la reducirá de manera gradual hasta 2034, tal y como ya te hemos compartido aquí en W Radio.

¿Qué cambió en la jubilación del ISSSTE con el decreto de Sheinbaum?

El decreto establece que la edad mínima de jubilación dejó de aumentar desde 2025, rompiendo con la lógica que estaba vigente desde hace 18 años.

A partir de ahora, el sistema entra en una fase distinta:

Se congela la edad mínima que estaba prevista para 2025

En los próximos años comenzará una reducción gradual

La meta final es que las mujeres puedan jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55, en 2034

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¿Quiénes podrían jubilarse a los 53 años?

El escenario de jubilación a los 53 años aplica, principalmente, para mujeres que hoy están alrededor de los 40 años, como las nacidas en 1981, siempre que cumplan con las condiciones.

Para acceder a este beneficio se necesita:

Estar en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE

Contar con al menos 28 años de servicio (mujeres) o 30 años (hombres)

No haber optado por el Bono de Pensión

Mantener la relación laboral hasta cumplir la edad correspondiente

¿Desde cuándo aplica el cambio y qué pasa en 2026?

Ojo con esto, porque es súper importante para no hacerse bolas.

En 2026, las reglas siguen siendo las mismas que se congelaron en 2025:

Mujeres: jubilación desde los 56 años

Hombres: jubilación desde los 58 años

A partir de este punto, la edad de retiro ya no volverá a subir y comenzará a bajar de forma escalonada en los siguientes años.

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