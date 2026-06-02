CDMX y Edomex: ¿Cuál es el pronóstico del clima para hoy miércoles 3 de junio?

La temporada de lluvias ya comenzó en México y este miércoles 3 de junio traerá cambios importantes en las condiciones meteorológicas para la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, el Valle de México tendrá una combinación de calor, aumento de nubosidad y lluvias durante la tarde y noche.

Pronóstico para mañana, 3 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/yWOktMMkfP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco a templado, con temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados en la capital del país. Conforme avance la jornada, el termómetro podría alcanzar entre 26 y 27 grados Celsius, generando una sensación cálida antes de la llegada de las precipitaciones.

El SMN prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y un incremento de nubosidad hacia la tarde, cuando se desarrollarán chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en diversas zonas del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

¿Lloverá hoy en la Ciudad de México y el Estado de México?

Las autoridades meteorológicas señalan que las lluvias se concentrarán principalmente durante la tarde y noche, por lo que recomiendan tomar precauciones al conducir, utilizar paraguas y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil. Además, las condiciones de tormenta podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en algunas vialidades.

Otro factor a considerar será el viento. La Conagua informó que se esperan velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, especialmente durante las tormentas.

Temperaturas previstas para hoy 3 de junio del 2026

Para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima cercana a los 27 grados y una mínima de entre 13 y 15 grados. En el Estado de México, especialmente en las zonas altas, el ambiente será más fresco durante la mañana, aunque por la tarde también se registrarán condiciones cálidas antes de las lluvias.

La temporada de lluvias 2026 inició oficialmente durante los primeros días de junio y los pronósticos apuntan a que las precipitaciones continuarán presentándose de forma frecuente en el centro del país. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional para conocer posibles alertas meteorológicas.

Si tienes actividades al aire libre este miércoles 3 de junio, lo mejor será salir preparado para un día de contrastes: calor durante las horas centrales de la jornada y lluvias con posible actividad eléctrica durante la tarde y la noche en gran parte de la CDMX y el Edomex.