Diputado de Morena exige juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León... pide que sea investigado

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, exhortó a las autoridades locales de Nuevo León investigar a fondo el caso del gobernador Samuel García, por posibles violaciones a la ley.

En un comunicado, el legislador federal alertó que las acusaciones contra el mandatario estatal han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra.

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Dijo que el Congreso de Nuevo León se encuentra analizando diversos expedientes contra el gobernador por presuntas responsabilidades administrativas e incluso penales.

¿Cuáles son los motivos por los que reactivaron los juicios en el Congreso local?

Ramírez Cuéllar recordó que recientemente, la Comisión Anticorrupción de Nuevo León reactivó el proceso dos juicios políticos contra Samuel García por presuntas violaciones en materia electoral.

Incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya determinó que no hubo transparencia ni imparcialidad dentro del proceso electoral de 2024, por lo que se habría beneficiado a Luis Donaldo Colosio, Martha Herrera y Jorge Álvarez Máynez.

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Resaltó que enfrenta investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos delitos financieros y desvío de recursos públicos, por ejemplo, está en marcha una investigación relacionada con el negocio del huachicol y facturación falsa, en la que se muestra una relación con familiares directos del gobernador.

De acuerdo con algunas investigaciones, el gobernador habría facilitado triangulaciones de recursos públicos para beneficiar a su despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”.

¿Qué otras anomalías financieras vinculan al gobernador de Nuevo León?

Por otro lado, algunas fuentes señalan que dicho despacho habría destinado más de 81 millones de pesos a la campaña en redes sociales de Samuel García, mediante la intermediación de la empresa “Nauka Comunicación Estratégica”, proveedora también del gobierno estatal.

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A todo ello se suma la reciente detención del empresario Jesús Ricardo Puente, que tiene indicios de pertenecer a una red de “Petrofactureros”, relacionados con el padre y medio hermano del gobernador de Nuevo León.

Alfonso Ramírez Cuéllar mencionó que la Fiscalía General de la República también podría citar a declarar al gobernador de Nuevo León, ante los posibles casos de delitos federales, como el lavado de dinero o la facturación falsa.

Finalmente, el diputado morenista sostuvo que México necesita instituciones fuertes, investigaciones profesionales y una política anticorrupción, capaz de enfrentar intereses políticos y económicos sin excepciones ni privilegios.

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