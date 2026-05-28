¿Cómo ahorrar luz con el aire acondicionado? Recomendaciones de la CFE para que tu recibo no se dispare

En las épocas de calor, uno de los electrodomésticos favoritos de los hogares es el aire acondicionado. Sin embargo, este aparato, junto con los refrigeradores, calefactores, sistemas de bombeo de agua, lavadoras y secadoras, son los que gastan más luz. Es por eso que te comparto las mejores recomendaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar que tu minisplit consuma tanta electricidad.

Los hogares de los estados del norte y del sur del país son los que en su mayoría cuentan con aires acondicionados, ya que debido a las altas temperaturas debido a la geografía de las entidades, estos aparatos suelen ser tan necesarios como lo es un refrigerador. Y es que su uso es tan común como encender una bombilla para iluminar una habitación oscura. El problema es que este aparato electrónico puede hacer que el recibo de luz llegue muy elevado.

Y es que, sucede que durante verano o cuando la ola de calor es más intensa, estos aparatos pueden llegar a gastar más luz de lo normal. Y eso, además de un exceso de temperatura, se debe a un uso ineficiente del aire acondicionado.

Recomendaciones de la CFE para ahorrar luz con tu aire acondicionado

De acuerdo a lo que la Comisión Federal de Electricidad plantea en su página oficial sobre cómo hacer que los aires acondicionados no gasten tanta luz, sus recomendaciones son:

Reemplazar los A/C cuando tengan más de diez años de antigüedad.

No adquirir equipos usados, porque podrían generar altos consumos de energía.

Elegir la capacidad de acuerdo con las dimensiones del espacio de uso (metros cuadrados de la habitación por toneladas del minisplit).

Cada seis meses, realizar mantenimientos preventivos y limpieza a filtros, evaporador y condensador.

Adquirir equipos con tecnología inverter (de ahorro de luz).

Instalar el aparato en un lugar adecuado

Que el A/C cuente con las etiquetas de eficiencia energética, tengan garantía y produzca poco ruido.

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Asimismo, se recomienda un uso correcto:

No tratar de regular la temperatura a menos de 23 grados. Muchas veces pasa que al sentir mucho calor, creemos que poniendo el minisplit a temperaturas de 20, 10, 5 grados , vamos a hacer que el aire enfríe más y más rápido. La realidad es que el aire nunca llegará a esa temperatura y lo única que pasará es que el aparato se va a forzar y gastará más luz.

Encender el minisplit con ventanas y puertas cerradas. Si dejamos el aparato encendido mientras tenemos ventanas o puertas abiertas, el A/C se forzará y consumirá muchas más electricidad.

¿CFE dará aires acondicionados modernos?

Se trata de una iniciativa del programa “Justicia Energética” con el que la Comisión Federal de Electricidad, busca que el consumo de energía sea más eficiente y haya un ahorro significativo de luz en los hogares, al sustituir los minisplits viejos por aires acondicionados nuevos: Acá te cuento mejor los detalles: CFE Cambia tu aire acondicionado viejo por uno nuevo