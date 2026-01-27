“No fue confusión, fue un ataque directo”, Humberto Chaidez exige justicia por su hijo en Sinaloa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

⁠FGR acusa a cuatro militares por el asesinato de Fernando Alan.

Humberto Chaidez Osuna exige justicia tras el asesinato de su hijo, Fernando Alan, ocurrido el pasado 13 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El joven, que era abogado, fue víctima de un ataque armado mientras se dirigía al gimnasio en compañía de su novia, Rosa, quien resultó herida.

¿Cómo se enteró del asesinato de su hijo?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Chaidez Osuna explicó que se enteró de la tragedia a través de una transmisión en vivo en redes sociales, en la que reconoció las placas de su vehículo mientras se encontraba a escasos metros del lugar del incidente, lo que lo llevó a confirmar personalmente la identidad de su hijo en la escena del crimen.

El padre de Fernando rechazó tajantemente la versión que sugiere una posible confusión entre el vehículo de su hijo y otro automóvil blanco que era perseguido por elementos de seguridad.

¿Por qué asegura que fue un ataque directo?

El ataque fue una agresión directa y no un error operativo, aseguró, ya que su hijo era un joven ejemplar, recién egresado de la carrera de Derecho, que dedicaba su tiempo al estudio del inglés, el deporte y a realizar su servicio social.

Ante la investigación que involucra a elementos militares, Chaidez Osuna manifestó que ha mantenido comunicación con las fiscalías estatal y federal, así como con el gobernador de Sinaloa y la presidencia de la República.

Su única petición es que se aplique la ley a quienes dispararon.

Actualmente, la sociedad de Culiacán vive bajo un clima de violencia insostenible y carece de tranquilidad incluso a plena luz del día, expresó.

Chaidez Osuna agradeció el apoyo de la ciudadanía que se ha manifestado en marchas pacíficas para exigir que el caso no quede impune.

En Culiacán marcharon para exigir justicia por el asesinato. FOTO: Andrea Dorantes Ampliar

