México registró más de 4 mil 700 atrocidades con extrema violencia en 2025; Sinaloa y Guanajuato encabezan la lista

En 2025 se cometieron en México al menos 4 mil 783 crímenes con violencia extrema que puedes ser calificados como atrocidades en México, así lo señala el informe “Galería del horror, atrocidades y eventos del alto impacto registrados en medios periodísticos” por parte de la organización Causa en Común.

¿Qué reveló el informe de Causa en Común sobre la violencia en 2025?

En la presentación de dichos datos, la presidenta María Elena Morera, aseguró que de acuerdo a la recopilación de más de cuatro mil notas periodísticas, se determinó que de cada 100 delitos solo 6.4 llegan a una denuncia o comienzan una investigación y sólo 14 se resuelven es decir que más del 99% queda impune.

“Este informe galería del horror no es una recopilación de hechos aislados, ni un ejercicio morboso, es en realidad un esfuerzo por mostrar la naturaleza real de la violencia que persiste en México y se agrava en sus formas. Si aceptáramos, cosas que debatible por supuesto, que los homicidios están disminuyendo, eso no significa que la violencia esté retrocediendo. Durante 2025 documentamos al menos 4 mil 783 atrocidades, en promedio en México ocurren 13 atrocidades cada día, sí, todos los días, la masacre diaria tres asesinatos con tortura y al menos un caso de mutilación o destrucción de cadáveres”.

Se destaca además que en este periodo se registraron:

Al menos mil 255 casos de asesinatos con tortura

608 de mujeres asesinadas con crueldad

456 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres

Al menos 386 masacres

Con esto dijo, se muestra que la estrategia nacional de seguridad del gobierno federal, no está funcionando.

¿Cómo se distribuyen las atrocidades en el territorio nacional?

“El gobierno federal ha intentado diluir la gravedad de la violencia, ocultando homicidios en categorías como otros delitos contra la vida, esto no es un debate técnico, es una decisión política para defender una estrategia de seguridad que no está dando los resultados que quisiéramos en nuestro país. Uno de los hallazgos más importantes del informe es que la violencia no es homogénea, tiene formas distintas según el territorio y el nivel de de control criminal que tiene sobre el territorio, estados como Sinaloa y Guanajuato, por ejemplo concentran formas de violencia claramente asociadas a la delincuencia organizada como son masacres torturas y ataques armados”.

Y es que refirió que hay zonas con altos índices de asesinatos de mujeres y menores en delitos relacionados con violencia familiar, mientras hay otras regiones donde indican pocos asesinatos pero una alza en desapariciones.

Durante la exposición del reporte en la red social “X”, el periodista Oscar Balderas, señaló que es preocupante que la violencia utilizada por el crimen organizado ya es replicada en la sociedad.

“Este modelo de violencia es completamente didáctico tiene como principal objetivo que se enseñe que se replique y que además se normalice. Una de las de las notas relevantes del informe que me llaman mucho la atención, fue de cuando un joven fue torturado y quemado vivo, no por un grupo de criminales, no por un cartel, no por un jefe de plaza, sino por sus propios vecinos que lo acusaban de haber apuñalado a otro, esto ocurrió en Central Tabasco, y me pregunto si no es parte del la estrategia de los grupos del crimen organizado entendidos como empresas criminales comenzar a hacernos parte de su propia violencia”.

Además que dijo, hay una gran falta de medidas de atención a los jóvenes que son captados por la delincuencia, recordó que hay muchas zonas del silencio donde la prensa no es libre por lo que aún hay datos y cifras que no son posibles ver.

Entre otras cosas, en el reporte se menciona que se acumularon al menos 301 caso de hallazgos de fosas clandestinas con un estimado de más de 400 puntos de inundación destina: en promedio, 25 casos al mes.

Los registros de atrocidades abarcan todo el país, pero las tres entidades con mayor incidencia fueron Sinaloa con 641 Guanajuato 477 y Guerrero 384.

Además de las acciones indispensables para fortalecer a la Policía, fiscalías y penales, Causa en Común propuso que cada ciudadano y cada comunidad, tienen la responsabilidad de exigir a los gobernantes locales y el federal, la resolución de casos que han grabado a la comunidad con investigaciones sólidas.

