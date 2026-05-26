SEP suspende clases 3 días seguidos: así perfila el calendario escolar 2026-2027 en México

La planeación del próximo ciclo escolar ya comenzó y millones de familias mexicanas están pendientes de los nuevos descansos oficiales. Aunque la Secretaría de Educación Pública aún no publica el calendario definitivo 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, los primeros lineamientos y fechas proyectadas ya anticipan varios puentes largos, incluidos tres días consecutivos sin clases para estudiantes de educación básica.

La discusión sobre el calendario tomó fuerza tras los ajustes y polémicas del ciclo 2025-2026, cuando la SEP evaluó modificar vacaciones y días efectivos de clase. Finalmente, autoridades educativas mantuvieron el cierre oficial del ciclo vigente para julio, pero dejaron abierta la posibilidad de ajustes regionales para el siguiente periodo escolar.

Padres de familia, docentes y alumnos buscan adelantarse para organizar vacaciones, gastos y actividades escolares. Estas son las fechas que ya perfilan cómo quedaría el calendario SEP 2026-2027 en México.

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Calendario escolar SEP 2026-2027: las fechas que ya se perfilan

De acuerdo con proyecciones basadas en calendarios oficiales previos y reportes educativos publicados en mayo de 2026, el ciclo escolar arrancaría el lunes 24 de agosto de 2026 y concluiría a mediados de julio de 2027.

Entre las fechas más relevantes destacan:

Inicio de clases: 24 de agosto de 2026

Primer puente oficial: 16 de septiembre por Independencia de México

Descanso por Revolución Mexicana: 16 de noviembre de 2026

Vacaciones de invierno: finales de diciembre e inicio de enero

Semana Santa: marzo y abril de 2027

Suspensión por Día del Maestro: 15 de mayo de 2027

Además, seguirían aplicándose las sesiones mensuales de Consejo Técnico Escolar (CTE), días en los que estudiantes no asisten a clases.

El primer descanso de 3 días que tendrán alumnos en México

Uno de los primeros puentes del ciclo escolar 2026-2027 sería el correspondiente al aniversario de la Independencia de México. Debido a que el 16 de septiembre caerá entre semana, estudiantes podrían enlazar suspensión oficial con actividades administrativas y fin de semana en varios estados, dependiendo de ajustes locales.

También se prevén megapuentes relacionados con registros escolares, descarga administrativa y Consejos Técnicos, como ocurrió durante el ciclo 2025-2026.

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Qué ha dicho la SEP sobre el nuevo calendario escolar

Hasta ahora, la SEP mantiene vigente el calendario oficial 2025-2026 publicado en sus plataformas oficiales y no ha emitido todavía el documento definitivo para el siguiente ciclo. Sin embargo, autoridades educativas confirmaron que trabajan junto con gobiernos estatales para definir fechas de descanso, puentes y periodos vacacionales.

El calendario final deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el portal oficial de la SEP antes del arranque del nuevo ciclo escolar.

Consulta el calendario oficial vigente AQUÍ