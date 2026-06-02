Este miércoles continuará diálogo con la CNTE... SEGOB llama a evitar bloqueos y afectaciones

Aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que el diálogo iniciado este martes con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), continuará este miércoles en el mismo lugar.

Señaló que existen dos mesas técnicas propuestas para avanzar en los trabajos y se espera que la Coordinadora designe a sus representantes para participar en ellas.

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¿Cuál fue el exhorto de la Segob ante el fin del ciclo escolar?

Asimismo, la funcionaria reiteró el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles educativos que afecten la educación de niñas, niños y adolescentes en la etapa final del ciclo escolar.

Rosa Icela Rodríguez también llamó a evitar afectaciones al libre tránsito de la ciudadanía derivadas de bloqueos.

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A través de redes sociales, la titular de Segob, acompañada del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Marti Batres, ofrecieron el siguiente mensaje:

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