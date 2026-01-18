Exigen justicia por Fernando Alan, estudiante de Derecho asesinado en Culiacán

Una campaña para exigir justicia por la muerte de Fernando Alan se ha desatado en redes sociales, luego de que fuera asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 13 de enero; familiares y amigos aseguran que se trató de una confusión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde en la colonia Tierra Blanca, en la capital sinaloense.

De acuerdo con información recabada por medios locales, presuntamente elementos de la Guardia Nacional realizaban una persecución sobre la avenida Álvaro Obregón a un vehículo Honda Accord blanco, en el que viajaban civiles armados.

FOTO: Andrea Dorantes Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Encuentran con vida al profesor Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León

¿Cómo ocurrieron los hechos en los que murió Fernando Alan?

Fernando Alan se dirigía junto a su novia, Rosa Guadalupe, ambos de 24 años, al gimnasio, a bordo de un automóvil Mazda blanco, cuando fueron alcanzados por disparos.

El joven perdió la vida en el lugar, mientras que la joven resultó herida.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos urgió a las autoridades a esclarecer de manera pública y transparente el homicidio del joven, quien era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿Qué exigen familiares y autoridades tras el homicidio?

A través de un comunicado, la familia de Fernando Alan expresó su agradecimiento a las personas que han mostrado su apoyo, compartido información y alzado la voz en favor de la memoria del joven.

En el mismo documento, aseguran que el estudiante perdió la vida de manera injusta y que ningún “error” puede justificar la pérdida de una vida inocente.

FOTO: Andrea Dorantes Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: “No salgan después de las 10”, alcalde de Coatzintla lanza alerta ante violencia

Un día después de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que durante recorridos de seguridad, las fuerzas de seguridad federales fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en el sector Tierra Blanca, al norte de Culiacán, por lo que se trasladaron al sitio, donde localizaron a una persona sin vida y a otra más lesionada.

“Al implementar un operativo en los alrededores, los elementos ubicaron la unidad en la que viajaban los presuntos agresores, quienes arrojaron ponchallantas y agredieron con disparos de arma de fuego a los uniformados, quienes repelieron la agresión”, dice el comunicado de la SSPE.

Síguenos en Google News y encuentra más información