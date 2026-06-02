México hará historia en el Mundial 2026: será el primer país en recibir tres Copas del Mundo

México está a punto de meterse en un lugar que nadie más ha ocupado en la historia del futbol: en 2026 se convertirá en el primer y único país en albergar tres Copas del Mundo masculinas, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

Estadio Banorte / NurPhoto Ampliar

El dato por sí solo ya coloca al país en una categoría aparte, pero el peso real del logro crece cuando se mira el contexto: el Mundial de 2026 será además el primero con 48 selecciones, 104 partidos y una organización compartida con Estados Unidos y Canadá, aunque solo una nación podrá presumir que abrió sus puertas al torneo por tercera vez.

México 70: cuando el país abrió una nueva era para el futbol

La primera vez que México fue anfitrión no fue una edición cualquiera. El Mundial de 1970 quedó grabado como una Copa pionera, no solo por el título de Brasil de Pelé tras vencer a Italia en la final, sino también por varios cambios que ayudaron a modernizar el torneo.

Pelé se hizo leyenda en México 1970 / FOTO ALBERTO SABATTINI-AG AS SPORT Ampliar

Aquella edición fue la primera con transmisión global a color y también introdujo elementos que hoy parecen normales, como las tarjetas amarillas y las sustituciones. Además, consolidó al Estadio Banorte como una catedral del futbol internacional, justo el escenario donde Pelé levantó su tercera Copa del Mundo.

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México 86: el país repitió y Maradona lo convirtió en leyenda

La segunda sede llegó por una ruta distinta, pero terminó siendo igual de histórica. Colombia renunció a organizar el torneo de 1986 y México fue elegido para tomar el relevo, convirtiéndose entonces en el primer país en organizar dos Mundiales.

Diego Armando Maradona. Ampliar

Esa Copa quedó marcada para siempre por la figura de Diego Armando Maradona, quien condujo a Argentina al título y firmó dos de los momentos más recordados de la historia del deporte en el entonces Estadio Azteca: la Mano de Dios y el llamado Gol del Siglo ante Inglaterra. Así, México no solo repitió como anfitrión: quedó amarrado para siempre a dos de los capítulos más icónicos del campeonato.

El Mundial 2026 le dará a México un lugar irrepetible

Ahora llega la tercera vez, y con ella un nuevo salto histórico. FIFA ya confirmó que México abrirá el Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, inmueble que hará historia al recibir partidos de tres Copas del Mundo distintas.

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Ese día, el país no solo arrancará otro torneo; también sellará un récord que ningún otro anfitrión ha conseguido. En un Mundial gigantesco y repartido en tres países, México tendrá algo que nadie más podrá igualar: la autoridad simbólica de ser la casa mundialista por tercera ocasión.

Más que una sede, un legado que atraviesa generaciones

Por eso, hablar de México como sede de tres Mundiales va mucho más allá de una cifra bonita. Significa poner al país en la misma conversación que los recuerdos de Pelé en 1970, Maradona en 1986 y la nueva generación que vivirá su primera gran Copa en casa en 2026.

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También confirma algo que pocas veces admite discusión: cuando el futbol necesita un escenario con memoria, peso cultural y pasión popular, México siempre aparece en la primera fila. Y ahora, con ese tercer Mundial, ya no solo será parte de la historia: será un caso único dentro de ella.