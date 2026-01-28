Diputados de MC y PRI condenan ataque en Culiacán contra legisladores locales de Sinaloa

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, condenó el ataque armado a sus compañeros diputados locales de Sinaloa, Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.

En un mensaje en redes sociales lamentó la agresión y confió en que la vida de ambos legisladores de Sinaloa no corra peligro “Espero de todo corazón que estén bien”.

¿Qué ocurrió tras el ataque a diputados locales en Culiacán?

La lideresa parlamentaria de la bancada naranja en San Lázaro, dijo que este atentado no puede quedar impune.

Y es que los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, este último dirigente estatal de dicho partido, fueron atacados a balazos, al salir del Congreso sinaloense por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.

A su vez, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también sus redes sociales condenó el ataque contra dichos diputados.

Aseguró que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites y pidió que haya impunidad.

¿Qué dijeron diputados del PRI sobre la inseguridad en Sinaloa?

Por su parte, en entrevista, el diputado del PRI por Sinaloa, Mario Zamora, lamentó el atentado y dijo confiar que su amigo Serio Torres pueda salir con vida, pues la diputada Elizabeth Montoya se encuentra ya fuera de peligro.

“El gobernador (Rubén) Rocha salió a decir que la diputada ya se encuentra fuera de peligro y que mi amigo diputado Sergio Torres estaba en quirófano, qué lástima que tengan que pasar estas cosas para que la autoridad voltee a ver el estado, tenemos mucho tiempo en una situación totalmente anormal.

La misma encuesta del INEGI ha dicho públicamente que en Culiacán cerca del 90 por ciento de las personas viven con miedo. Creo que lo menos que le debemos pedir a las autoridades resultados, la gente merece vivir en paz”.

El legislador federal sinaloense del tricolor hizo votos porque los diputados heridos en Culiacán, tengan pronta recuperación.

